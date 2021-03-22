Златан, Рибери и прочие прелести. Фиорентина - Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Фиорентина - Милан, которые встречались в 28-м туре итальянской Серии А. Это было действительно эффектное зрелище! Златан открыл счет после классного паса, фиалки сравняли невероятным ударом со штрафного, Рибери вывел свою команду вперед, мяч несколько раз попадал в каркас, однажды после удара пяткой (не от Ибрагимовича). В конце концов, Милан таки победил и укрепился на втором месте в турнирной таблице.

Итальянская Серия А. 28-й тур

Фиорентина - Милан 2:3

Голы: Пульгар 17 Рибери 51 - Ибрагимович 9, Диас 57, Чалхаонглу 72