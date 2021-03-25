Ювентус решил продать Дибалу в летнее трансферное окно

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, руководство туринского клуба в лице вице-президента Павла Недведа решило продать 27-летнего футболиста. Пауло выставят на трансфер в преддверии летнего межсезонья.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в 8 выходил в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.