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Ювентус решил продать Дибалу в летнее трансферное окно
Туринцы не рассчитывают на игрока
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть команду в летнее трансферное окно.
По информации Corriere dello Sport, руководство туринского клуба в лице вице-президента Павла Недведа решило продать 27-летнего футболиста. Пауло выставят на трансфер в преддверии летнего межсезонья.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в 8 выходил в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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