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Ювентус решил продать Дибалу в летнее трансферное окно

Италия
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Туринцы не рассчитывают на игрока

Ювентус решил продать Дибалу в летнее трансферное окно

Новина українською

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, руководство туринского клуба в лице вице-президента Павла Недведа решило продать 27-летнего футболиста. Пауло выставят на трансфер в преддверии летнего межсезонья.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в 8 выходил в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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