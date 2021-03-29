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Лидер и капитан Интера возвращается к тренировкам после перенесенного COVID-19
Его тест отрицательный
Фото: Inter / Автор – неизвестен
Сегодня с утра, 29 марта, алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте получил хорошие новости. Вратарь "нерадзурри" Самир Ханданович сможет присоединиться к своим товарищам по команде после перенесенного коронавируса.
Капитан команды провел 2 недели на карантине и получил отрицательный результат тест на COVID-19. У Самира есть шанс занять место в воротах в поединке Серии А против "Болоньи". Матч состоится 3 апреля.
Напомним, "Интер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. После 27 туров команда Конте имеет отрыв от "Милана" в размере 6 очков. Отметим, что у коллектива Антонио есть еще один матч в запасе.
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