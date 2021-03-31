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Назван лучший игрок марта в Серии А

Италия
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Им стал форвард Наполи

Назван лучший игрок марта в Серии А

Новина українською

Форвард "Наполи" Лорнецо Инсинье стал лучшим игроком чемпионата Италии в марте, сообщается на официальном сайте Серии А.

29-летний итальянец провел 4 матча в марте, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Инсинье стал первым игроком "Наполи" в этом сезоне, который был удостоен такой награды.

В текущем сезоне Инсинье провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
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