Италия
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Назван лучший игрок марта в Серии А
Им стал форвард Наполи
Форвард "Наполи" Лорнецо Инсинье стал лучшим игроком чемпионата Италии в марте, сообщается на официальном сайте Серии А.
29-летний итальянец провел 4 матча в марте, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Инсинье стал первым игроком "Наполи" в этом сезоне, который был удостоен такой награды.
В текущем сезоне Инсинье провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.
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