Серия А. Два ассиста Малиновского, Рома уже на седьмом месте

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Муриэль 19, 43, Д. Сапата 61 - Р. Перейра 45, Стригер-Ларсен 71

"Аталанта" в хорошей форме. Она подошла к 29-му туру с шестью победами и поражением в семи последних матчах лиги, в частности, после трёх побед над командами, которых в первом круге не побеждала - "Сампдорией", "Специей" и "Вероной". "Удинезе" должен был стать четвёртой такой. В перенесённом матче в январе бергамцы пропустили от Роберто Перейры уже на первой минуте, отыгрались благодаря Луису Муриэлю на 44-ой, но больше не забили. И сейчас Джан Пьеро Гасперини побаивался жёсткого соперника, "способного переиграть всех". Но был уверен в своей команде. И она не подвела.

Гасперини уже не раз заявлял, что его команда не умеет удерживать счёт, и потому должна постоянно атаковать. Сегодня она это и делала. Третий гол сделал счёт по ударам по воротам 19:3, с владением мячом 64 процента. Муриэль проходил всех, пробивал. Малиновский, вышедший в стартовом составе "Аталанты" в третьем матче подряд, прессинговал на одной линии с ним и Сапатой, играл агрессивно, постоянно мелькал на экранах. Правда, поначалу слишком много фолил и слишком много ошибался в передачах. Поначалу и у других удары не получались. Но постепенно всё устаканилось.

В дебюте матча Руслан и Муриэль пробивали слабо. На 19-ой минуте Луис разыграл ещё с тремя на левом фланге, получил прострел от Пессины. Мяч прошёл между ногами вратаря. Далее Малиновский отлично пробил с 20-ти метров (Муссо отбил), отдал блестящий голевой пас вразрез Муриэлю. В начале второго тайма украинец прострелил на Пессину, и тогда вновь спас вратарь. А на 61-ой минуте пас Малиновского вразрез был ещё более блестящим. С взглядом в одну сторону и пасом в другую. Сапата чётко реализовал. "Удинезе" ответил лишь двумя отличными прорывами и прострелами Молины.

Малиновский, уже во втором матче подряд набравший два очка по схеме "гол+пас", был заменён на 78-ой минуте. Виктор Коваленко так и не вышел на замену.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

: Инсинье 19, Осимхен 22, Мертенс 34, Ди Лоренцо 72 - Симы 25, 48, Мессиас 59

"Наполи" также вдруг оказался в хорошей форме. Добыл четыре победы в пяти матчах лиги, в том числе и в гостях над "Миланом" и "Ромой". Дома же и вовсе собирался одержать шестую победу подряд, чего не было с 2017-го года. Сомнения были даже дома против последней команды лиги. С памятью о недавних провалах. Без лидера обороны Кулибали, важного опорника Демме. К тому же, сама эта последняя команда играет неплохо и забивает много. Вот только в итоге упускает очки в концовке диким образом. На 86-ой минуте против "Лацио", с 2:0 на 2:3 на 84-ой против "Болоньи"...

Команда Дженнаро Гаттузо также постоянно держала мяч, атаковала. Инсинье с прострела Ди Лоренцо помог рикошет. Затем Руис, капитан и Осимхен разыграли комбинацию в стиле команды Маурицио Сарри. Заброс, скидка по горизонтали, лёгкое касание. Мертенс (а неаполитанцы впервые с ноября начали матч с ним и Осимхеном в центре атаки) отлично выполнил штрафной удар. Правда, серия рикошетов в обороне, заброс головой назад на Симы и ужасная ошибка Максимовича сделали счёт 3:3. Но правый защитник Ди Лоренцо не был согласен, отлично подработав под левую ногу и пробив.

"Аталанта" и "Наполи" сбрасывают "Ювентус" на пятое место.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Х. Траоре 57, Распадори 85 - Лоренцо Пеллегрини 26 (пен.), Б. Перес 69

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Рим. "Стадио Олимпико"

: Лаццари 56, Кайседо 89 (пен.) - Верде 73

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Дестро 13 - Влахович 23

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Беневенто. "Чиро Вигорито"

: Глик 23, Ионицэ 67 - Куртич 55, Ман 88

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Кальяри. "Сарденья Арена"

: Барак 53, Лазанья 90+8