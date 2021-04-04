Ясное небо Интера и Малиновского, торнадо для остальных. Итоги 29-го тура Серии А

В турах после матчей сборных всегда опасаются слабой игры. Но как раз обычно получается наоборот. Ведь большинство игроков и тренеры всё-таки отдыхают. Тем более - сейчас, когда в Южной Америке сборные не играли. Вот и в туре, втиснутом в субботу из-за католической Пасхи, Луис Муриэль и Антонио Санабрия отличились дублями, забивали Дуван Сапата, Роберто Перейра, Кайседо. В целом были забиты 34 мяча. Хотя главная новость не в этом, а в продолжении отступления "Милана" и "Ювентуса" от Скудетто в пользу "Интера". А для нас - в прорыве Руслана Малиновского.

Буднично к Скудетто

Все гранды в 29-ом туре в лучшем случае победили тяжело. И наиболее буднично - "Интер". Уже в третьем гостевом матче подряд получилось бледно, с разницей лишь в один мяч. "Болонье" он позволял доминировать, создать больше, чем сам. Её наставник Синиша Михайлович говорил о множестве шансов, когда было легче забить, чем нет. "Мы заставляли их обороняться и контратаковать, прессинговали, создавали проблемы. Я не мог просить большего". Итог? Атакёры Сориано, Сансоне, Сков Ольсен пробивали плохо, а соперник создал гол с навеса центрального защитника Бастони. И защитил его.

"Их уже никогда не догонят". "Интер, ты уже там. Скудетто - в пасхальном яйце". Таковы заголовки крупнейших газет Италии. И вправду, 12 очков над "Ювентусом", восемь очков с матчем в запасе над "Миланом" - это уже много. Тем более, когда "Интер" впервые с 2007-го года выдал девять побед в лиге подряд. Того года, когда легко выиграл лигу. "С приближением к финишу каждая победа весит всё больше и больше. Эта была большим шагом вперёд. "Болонья" играла хорошо и давила. Но мы сохраняли сфокусированность и правильный настрой", - отметил Антонио Конте. Что ж, это и нужно для побед.

Буднично от Скудетто

Конте удалось привить своей команде чемпионский дух, который потерял "Ювентус". "Бьянконери" скатились до статуса обыкновенной команды, которая выезжает на лидерах. Прорыва Кьезы и удара головой Роналду вчера хватило лишь для ничьей. Они ничем не доказали, что сильнее соседей, борющихся за выживание, проводящих один из своих худших сезонов в истории. Выигравших дома лишь один матч. Вчера к победе был ближе именно "Торино". Он неожиданно для себя выпустил в "старте" трёх атакёров. Он атаковал в последние минуты, заставляя Щесны спасать. Он был разочарован результатом.

Разумеется, в "Ювентусе" также были разочарованы. Но главным образом игрой. Постоянным сбиванием лишь на "кроссы" с флангов (Куадрадо отдал 22 таких), ужасными ошибками Щесны и Кулушевски, полной остановкой после отличного дебюта, пропущенным уже после 13-ти секунд второго тайма. "Как всегда, мы сами себе усложнили жизнь, " - грустно заявил Андреа Пирло. Уж в этом его команда в нынешнем сезоне специалист. Начиная с событий ещё до матча, когда трёх игроков вывели из состава за вечеринку, нарушающую коронавирусный протокол. Дисциплины нет ни на поле, ни вне его.

В "Милане" с дисциплиной ситуация гораздо лучше. Судя по выступлениям Стефано Пиоли перед матчем, и вовсе всё замечательно, игроки серьёзны, мотивированы, настроены. Тогда как объяснить такое выступление против "Сампдории"? Первый тайм без единого удара в створ ворот, без единого удара по воротам с игры? Без желания играть в футбол? Почти 30 минут в численном большинстве во втором тайме без единого опасного момента? Поражение по всем статьям в единоборствах, в жёсткости? Пропущенный гол из-за подарка сопернику, даже не просившему этого, не прессинговавшему?

Можно приводить ужасные показатели дома, где набраны лишь 23 очка в 15-ти матчах. Можно говорить о тяжёлом возвращении с матчей сборных, где лидеры команды активно принимали участие. Но на самом деле "Милан" сейчас просто слаб ментально, физически, тактически. Три победы в 12-ти последних матчах во всех турнирах неудобным домом и усталостью после сборных не оправдать. Пиоли и не стал хотя бы после матча: "Я полностью согласен, что мы сделали слишком мало. Мы играли без ритма, с неправильным настроем. После такой игры это не вопрос отдельного игрока или тактики".

Правильнее будет сказать - после двух месяцев такой игры. "Милан" проваливает 2021-й год. "Ювентус" провалил осень 2020-го и потерял веру сейчас. Обе просто дарят Скудетто "Интеру". И фигурально выражаясь. И прямо - своими пасами соперникам возле своих ворот.

Уже третьи

"Юве" и "Милан", возможно, не только отдают первое место "Интеру", но и второе - "Аталанте". На бергамских сайтах и форумах уже говорят о возможности этого исторического достижения. Почему бы нет? Бергамцы уже с семью победами в восьми последних матчах лиги. Они провели работу над ошибками и в последнее время победили всех середняков и аутсайдеров, кого не победили в первом круге. В том числе и "Удинезе". Фриуланцы как раз создали немало проблем. Схеме с четырьмя защитниками "Аталанты", применённой во второй раз подряд, не хватало баланса. Тем не менее, победа добыта.

"Богиня" сделала главное - не переставала атаковать, бросала в атаку большие силы. Это аукнулось ей двумя пропущенными, что несколько покоробило Джан Пьеро Гасперини в свете замеченного им прогресса обороны команды. Хотя он тут же заявил, что, кроме голов, соперник ничего не создал. В чём был прав. А его команда могла забить гораздо больше. Луис Муриэль был неудержим, Руслан Малиновский отыграл отлично, Маттео Пессина не выключился, Дуван Сапата нашёл свой гол. То есть работали не только отдыхавшие две недели южноамериканцы, но и игравшие в сборных европейцы.

"Результат более сбалансирован, чем игра", - подытожил тренер.

Уже близки

"Лацио" и "Наполи" даже угрожают выбить грандов из Топ-4. Причём прежде всего - благодаря дому. Неаполитанцы впервые с 2017-го года одержали дома шесть побед подряд. Несмотря на огромное игровое преимущество над "Кротоне" (26:8 по ударам по воротам, 64 процента владения мячом), они чуть не упустили победу из-за глупейших ошибок в обороне. Выручила атака и защитник в атаке. Инсинье, Мертенс и Осимхен забили одновременно впервые в сезоне, первые двое в отличной форме. Что всегда хорошо для команды. А правый защитник Ди Лоренцо левой ногой подстраховал в критический момент.

Римляне одержали уже восемь побед подряд дома. Впервые за 22 года. Хотя им было намного тяжелее. Они вовсе не вынесли "Специю". Наоборот. "Специя" сильно давила на нас 70 минут. Мы очень хорошо держались. Главный фактор этой победы - скромность. Без неё такие матчи не выиграть, " - признал помощник Симоне Индзаги Массимилиано Фаррис. Насколько было тяжело? Показывают удаления Лаццари и Корреа в добавленное время. Тем более, что вновь не помог Чиро Иммобиле, который уже в девяти матчах подряд за клуб без голов. Пришлось ждать пенальти джокера Кайседо на 88-ой минуте.

Уже далека

"Рома" такого темпа не выдерживает. Ни дома, ни вообще где-либо. В последних семи матчах лиги она одержала лишь две победы. В гостях - лишь одну в шести. Паулу Фонсеке приходится отбиваться от вопросов о потере веры в выход в Топ-4, о последнем шансе, упущенном против "Сассуоло". И в ответе "давайте продолжать верить" можно прочитать многое между строк. Пять очков до четвёртого места, при том, что у трёх команд перед ней есть матч в запасе - должно быть слишком много. Тем более, что поддерживать темп побед не получается, да ещё и Лига Европы по четвергам висит на шее.

Кое-какие оправдания есть. Сильнейший соперник для гранда в этом туре в гостях, отсутствие Смоллинга, Верету, Вильяра, Мхитаряна, Кумбулла, Ибаньеса (в центре обороны играли латераль и опорник). Моменты, реально созданные. В матче в Реджо-Эмилии счёт мог быть и 5:4. Вот только с большей вероятностью в пользу "Сассуоло". Он отыграл лучше "Ромы", создал больше, владел мячом 69 процентов времени. И также без лидеров - Берарди, Локателли, Капуто, Феррари.

Подопечные Фонсеки просто недостаточно сильны.

Борьба против вылета

Также, разумеется, следует отметить борьбу против вылета. "Торино" в неплохой форме, яростно борется, в последнее время останавливал "Аталанту" и "Ювентус", побеждал тот же "Сассуоло". Он набирает меньше очков, чем заслуживает. К его счастью, "Кальяри" и "Парма" делают всё для того, чтобы облегчить ему жизнь. Сарды перестреляли дома почти безразличную "Верону" со счётом 24:10, попадали в стойку и во вратаря соперников... Одно очко в четырёх матчах - признак исчезновения эффекта смены тренера. Леонардо Семпличи понравился и характер, и креатив команды, но толку с этого?

"Парме" смена тренера и не помогала. В Беневенто она отметила юбилей - уже одна победа в 20-ти последних турах. Несмотря на 17:6 по ударам и 70 процентов владения мячом (такое владение мячом для "крестоносцев" - просто дикость), она спаслась от поражения лишь на 88-ой минуте. Хотя и могла выиграть в добавленное время. Всегда где-то вокруг да около, но не в цель.

Борьба против вылета отнюдь не окончена. "Кальяри" и "Парма" в двух-четырёх очках позади "Торино", матч в запасе последнего очень сложен - в гостях против "Лацио". Первые двое встретятся уже через 13 дней. Как раз тогда можно будет говорить об отцеплении от борьбы за выживание.

Украинский след

Звание игрока матча в Бергамо СМИ отдали Луису Муриэлю. Логично. Колумбиец забил два мяча, играл настырно, агрессивно, технично, постоянно искал ворота соперника. Великолепное выступление. Но сразу же за ним ставили Малиновского с оценкой "7.5", иногда "7". Gazzetta Dello Sport добавил простое пояснение "лучший матч в сезоне", другие издания говорили о "просветлённости", "вдохновении", "он стаёт решающим между линиями". Украинец играл под Сапатой и Муриэлем с уклоном на правый фланг и находил колумбийцев. "У нас два сильных форварда, и моя задача - поставлять им мячи".

Малиновский далеко не всегда играл точно. В начале матча грешил примитивным дриблингом, его пасы левее от себя легко читались. Первый удар был слишком слабым. Но, к его чести, не останавливался, постоянно нагнетал, постоянно находился в районе линии штрафной соперника. Работал и на правом фланге. В результате на его счету четыре удара по воротам (больше лишь у Дувана и Луиса) и шесть пасов под удары. Один из ударов издали вратарь отбил с большим трудом, после прострела на Пессину также спас Муссо. А два голевых паса вразрез были просто шедевральными.

Два матча лиги подряд в стартовом составе - дважды два очка по схеме "гол+пас". Шесть ассистов в лиге - уже больше, чем за весь предыдущий сезон. Руслан проснулся очень вовремя.

Виктор Коваленко остался в запасе.