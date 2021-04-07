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Ювентус и Милан готовят обмен игроками
Миланцы отдадут форварда, а туринцы - защитника
"Ювентус" и "Милан" рассматривают возможность обмена футболистами, пишет Goal.com.
По информации СМИ, форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески и защитник "Милана" Алессио Романьоли могут поменяться командами. Руководство двух клубов проведет встречу, чтобы обсудить возможный трансфер. Агент игроков Мино Райола так же примет участие в обсуждении. Контракты обоих футболистов истекают в 2022 году.
В текущем сезоне Романьоли провел 20 матчей за "Милан" в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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