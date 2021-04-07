Ювентус и Милан готовят обмен игроками

"Ювентус" и "Милан" рассматривают возможность обмена футболистами, пишет Goal.com.

По информации СМИ, форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески и защитник "Милана" Алессио Романьоли могут поменяться командами. Руководство двух клубов проведет встречу, чтобы обсудить возможный трансфер. Агент игроков Мино Райола так же примет участие в обсуждении. Контракты обоих футболистов истекают в 2022 году.

В текущем сезоне Романьоли провел 20 матчей за "Милан" в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну голевую передачу.