Серия А. Ювентус - Наполи 2:1. Чемпион ещё жив

Серия А. Перенесенный матч третьего тура

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи" 2:1

Голы: Криштиану Роналду 13, Дибала 73 - Л. Инсинье 90 (пен.)

"Ювентус": Буффон, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо (МакКенни 69), Рабио, Бентанкур, Кьеза (Артур 80), Мората (Дибала 69), Криштиану Роналду

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хюсай (Руи 76), Демме (Осимхен 54), Руис (Петанья 89), Зелински, Лосано (Политано 54), Мертенс (Элмас 76), Инсинье

Предупреждения: Алекс Сандро 52 - Кулибали 22, Ррахмани 81

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Многострадальный дважды перенесенный матч третьего тура Серии А между "Ювентусом" и "Наполи" наконец-то состоялся. И в плане интриги эти переносы даже помогли. Первый очный матч в тренерской карьере Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо закончился победой первого в Суперкубке с незабитым пенальти Лоренцо Инсинье и запустил процесс ухода Рино летом. Во втором победа Рино с точным пенальти Инсинье запустила процесс, приведший сегодня Пирло на грань увольнения. А его команду - на грань вылета из зоны Лиги Чемпионов после девяти Скудетто подряд. Интереснее не бывает.

Уже спокойный "Наполи" набрал 16 очков в шести последних матчах, среди них 1:0 и 2:0 в гостях над "Миланом" и "Ромой". Тем самым догнав "Ювентус". Сами же туринцы потеряли самоконтроль после двух матчей лиги подряд без побед. Ужасные ошибки при простых пасах в обороне, нарушения дисциплины вне поля, оскорбительные баннеры болельщиков, встреча президента клуба Андреа Аньелли с Массимилиано Аллегри довели до точки кипения. Правда, многие, особенно в Неаполе, вспоминали, что "Ювентус" как никто умеет собраться в критический момент. И сегодня он явно собрался.

В последних матчах команд дико ошибались Щесны, Артур и Кулушевски, Манолас и Максимович. Все они начали матч в запасе. "Ювентусу" это в первом тайме точно помогло. Он действовал уверенно. В дебюте несколько раз прорывался на обоих флангах. Роналду в трёх метрах от ворот лишь коснулся мяча головой, Кьезу в последний момент заблокировали в штрафной. Зелински ответил ударом (неточно), но быстрый гол хозяева заслужили. Кьеза поиздевался над двумя на правом фланге и прострелил на совершенно свободного Роналду. Для КриРо этот мяч стал девятым в восьми последних матчах лиги.

После этого чемпион по собственному желанию то глубоко оборонялся, то пасовал на своей половине поля, то заставлял соперника пасовать в обороне. "Наполи" не находил никаких решений. Да ещё и чуть не пропустил на 38-ой минуте, когда Куадрадо поиздевался над всеми в стиле Кьезы, причём в штрафной. Правда, пробил Хуан слабо и по центру. А затем гости включились. Инсинье опасно пробил издали, Лосано чуть не достал длинный заброс, Зелински требовал пенальти за стык с Сандро. И уж просмотра видео момент точно заслуживал. Но Маурицио Мариани не захотел.

Следует заметить, что не захотел он пересматривать видео и в эпизоде с подкатом Лосано против Кьезы в штрафной "Наполи". Там также мог быть пенальти.

Второй тайм гости начали ещё агрессивнее, с очень высоким прессингом. Ди Лоренцо и Инсинье проверили Буффона, пусть и с углов, удобных для вратаря. Хозяева отвечали красивыми контратаками, когда Кьеза и Куадрадо пробивали неточно. Кто-то был обязан забить. Хотя к середине тайма игра успокоилась. Буффон подтвердил это спокойствие, отбив на 72-ой минуте дальний удар Руиса. И тут же Дибала, не игравший с января и попавший под огонь критики из-за участия в вечеринке вопреки коронавирусному протоколу, развернулся на линии штрафной и легко положил мяч под дальнюю стойку.

В концовке матча Осимхен создал два момента. Вначале его зацепил Кьеллини, затем его удар заблокировал Де Лихт. Первый эпизод очень важен в плане очных матчей. После него "Наполи" получил преимущество, ведь дома победил со счётом 1:0. Но этот матч он вернуть не сумел.

В целом в последних очных встречах наблюдалось равенство. Но не в Турине. Здесь "Ювентус" одержал уже десятую победу в 11-ти последних матчах. В который раз он, будучи припёртым к стенке, собрался и избежал бури, увольнения тренера и других вкусностей. Вновь вытащил матч, который мог пойти и другим путём. Бурные празднования гола Дибалы всей скамейкой показали, насколько был важен этот матч. Итак, туринцы вновь третьи. А "Наполи" вновь не хватило класса в решающий момент. Хотя и он продолжит борьбу за зону Лиги Чемпионов.