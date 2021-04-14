Милан намерен выкупить молодого таланта Брешии

"Милан" намерен выкупить арендованного у "Брешии" опорника Сандро Тонали, пишет Football Italia.

Клуб доволен выступлениями 20-летнего итальянца, несмотря на его нестабильную игру.

Сообщается, что "россонери" заплатят за Тонали 15 млн евро и еще 10 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне на счету итальянца 22 матча в рамках Серии А.