  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан намерен выкупить молодого таланта Брешии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан намерен выкупить молодого таланта Брешии

Италия
(1 голосов)

Тонали может остаться в Милане

Милан намерен выкупить молодого таланта Брешии

Новина українською

"Милан" намерен выкупить арендованного у "Брешии" опорника Сандро Тонали, пишет Football Italia.

Клуб доволен выступлениями 20-летнего итальянца, несмотря на его нестабильную игру.

Сообщается, что "россонери" заплатят за Тонали 15 млн евро и еще 10 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

В текущем сезоне на счету итальянца 22 матча в рамках Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брешия (Брешия) Милан (Италия) Сандро Тонали
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...