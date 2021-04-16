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Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
Ужас в жизни Криса
Getty Images / Global Images Ukraine
Прошлой ночью трое вооруженных грабителей вломились в дом защитника римской "Ромы" Криса Смоллинга. По информации портала Football Italia, воры заставили футболиста открыть сейф, отдать им часы Rolex и другие драгоценности.
Напомним, вчера, 15 апреля, Крис не смог сыграть в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Аякса" из-за травмы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, грабители разбудили спящего исполнителя. Жена Смоллинга и его двухлетний сын Сэм также были дома.
Напомним, в ноябре прошлого года был ограблен дом Паулу Фонсеки, но тренер и его семья с грабителями не пересеклись.
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