Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи

Прошлой ночью трое вооруженных грабителей вломились в дом защитника римской "Ромы" Криса Смоллинга. По информации портала Football Italia, воры заставили футболиста открыть сейф, отдать им часы Rolex и другие драгоценности.

Напомним, вчера, 15 апреля, Крис не смог сыграть в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Аякса" из-за травмы. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, грабители разбудили спящего исполнителя. Жена Смоллинга и его двухлетний сын Сэм также были дома.

Напомним, в ноябре прошлого года был ограблен дом Паулу Фонсеки, но тренер и его семья с грабителями не пересеклись.