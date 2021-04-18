  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пирло о поражении от Аталанты: Когда Юве остается без инстинкта убийцы Роналду, все - иначе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирло о поражении от Аталанты: Когда Юве остается без инстинкта убийцы Роналду, все - иначе

Италия
(1 голосов)

Наставник "Старой Синьоры" прокомментировал поражение в Бергамо

Пирло о поражении от Аталанты: Когда Юве остается без инстинкта убийцы Роналду, все - иначе

Фото - ФК Ювентус

Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги гостевого поражения от "Аталанты" в матче 31-го тура итальянской Серии А.

"Хорошая игра против крепкой команды. Мы сыграли так, как было нужно, но им повезло с голом в концовке. Но мы действовали с большой охотой и очень агрессивно. Мы разочарованы, могли набрать хотя бы очко.

Мы не к каждому матчу подходили с одинаковым желанием. Когда мы играем с охотой, то на поле совсем другая команда. Несмотря на то, что я продолжаю это повторять, мы потеряли слишком много очков из-за неправильного отношения к делу во время не столь значимых поединков. Мы знали, что "Аталанта" будет разбивать игру на дуэли на каждом участке поля, и готовились соответствующим образом. Мы уверенно контролировали мяч, закрывали свободные зоны – мы хорошо справлялись.

То, что Роналду забил 25 голов в этом сезоне и был прекрасен в первом круге против "Аталанты", – отнюдь не совпадение. Он отлично вписывается в подобные игры и является нашим главным голеадором. Когда мы остаемся без его инстинкта убийцы, все становится немного иначе.

Впрочем, мы все равно создавали моменты, так что его отсутствие не сыграло такой уж большой роли. Нам нужно оставаться сосредоточенными только на себе. Если мы будем играть с таким же рвением, как и сегодня, то сможем достичь своей цели, не сомневаюсь", – рассказал наставник "зебр".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...