Пирло о поражении от Аталанты: Когда Юве остается без инстинкта убийцы Роналду, все - иначе

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги гостевого поражения от "Аталанты" в матче 31-го тура итальянской Серии А.

"Хорошая игра против крепкой команды. Мы сыграли так, как было нужно, но им повезло с голом в концовке. Но мы действовали с большой охотой и очень агрессивно. Мы разочарованы, могли набрать хотя бы очко.

Мы не к каждому матчу подходили с одинаковым желанием. Когда мы играем с охотой, то на поле совсем другая команда. Несмотря на то, что я продолжаю это повторять, мы потеряли слишком много очков из-за неправильного отношения к делу во время не столь значимых поединков. Мы знали, что "Аталанта" будет разбивать игру на дуэли на каждом участке поля, и готовились соответствующим образом. Мы уверенно контролировали мяч, закрывали свободные зоны – мы хорошо справлялись.

То, что Роналду забил 25 голов в этом сезоне и был прекрасен в первом круге против "Аталанты", – отнюдь не совпадение. Он отлично вписывается в подобные игры и является нашим главным голеадором. Когда мы остаемся без его инстинкта убийцы, все становится немного иначе.

Впрочем, мы все равно создавали моменты, так что его отсутствие не сыграло такой уж большой роли. Нам нужно оставаться сосредоточенными только на себе. Если мы будем играть с таким же рвением, как и сегодня, то сможем достичь своей цели, не сомневаюсь", – рассказал наставник "зебр".