Аталанта - Ювентус 1:0. Победа имени Малиновского. Видео обзор матча

В матче 31-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома минимально обыграла туринский "Ювентус". Единственный и победный гол в поединке на счету у украинского хавбека Руслана Малиновского - полузащитник сборной Украины решился на дальний удар на 87-й минуте и после рикошета мяч оказался в воротах Щесны. Благодаря этой победе, команда Джан Пьеро Гасперини обогнала подопечных Андреа Пирло в турнирной таблице и теперь занимает 3-е место.

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус" 1:0

Гол: Малиновский 87

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Меле (Малиновский 72), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Пашалич 46), Муриэль (Иличич 69), Д. Сапата

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, МакКенни (Артур 78), Рабио, Кьеза (Данило 58), Дибала (Кулушевски 68), Мората

Предупреждения: Гозенс 78, Малиновский 79, Джимсити 82 - Де Лихт 72, Бонуччи 74, Куадрадо 90+3