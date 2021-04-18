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Пиоли: Милан в числе команд с наименьшим возрастом в Европе, и мы идем вторыми в Серии А
Наставник "дьяволов" подвел итоги победы над "Дженоа"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал
"Мы знаем, что нам предстоит провести много тяжелых матчей, и это был один из них. Мы были слишком расточительны и могли выиграть встречу еще до перерыва или хотя бы облегчить игру в концовке. Но победа все равно важная. Думаю, мы уже 3-4 матча назад перестали думать о скудетто. "Интер" слишком далеко и выиграл слишком много игр.
Попасть в ЛЧ было бы здорово. Я видел статистику, согласно которой "Милан" в числе команд с наименьшим средним возрастом в топ-лигах Европы, при этом большинство его конкурентов в этом вопросе даже не входят в десятку в своих чемпионатах. А мы идем на второй строчке в очень сложном турнире – Серии А", – рассказал наставник "россонери".
На данный момент "дьяволы" имеют в своем активе 66 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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