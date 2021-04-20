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Роналду сыграет в матче с Пармой
Португалец восстановился
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сможет принять участие в матче 32-го тура итальянской Серии А с "Пармой".
"Роналду и Буффон сыграют в матче с "Пармой". Думаю, Дибала тоже. Он должен играть, чтобы вернуть себе лучшую форму. Матч с "Аталантой" был действительно сложным, но я считаю, что он продемонстрировал хорошую игру", — приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, Роналду пропустил матч 31-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" из-за мышечной травмы. Туринцы проиграли команде из Бергамо со счётом 0:1.
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