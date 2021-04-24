Сарри первый претендент на замену Фонсеке в Роме

Маурицио Сарри может стать следующим тренером римской "Ромы". Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

На данный момент "волков" возглавляет Пауло Фонсека, однако руководство клуба решило не продлевать контракт с португальским специалистом . Соглашение завершается как раз в конце сезона.

Сарри рассматривается как замена бывшему тренеру "Шахтера". "Рома" уже подготовила наставнику двухлетний контракт.

Напомним, что 62-летний Маурицио ранее возглавлял ряд итальянских клубов, среди которых были "Наполи" и "Ювентус". С последними он становился чемпионами Италии в сезоне 19/20. Также во время работы в английском "Челси" специалист побеждал в Лиге Европы.

На данный момент "Рома" находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. К зоне ЛЧ "волкам" не хватает 10 очков.