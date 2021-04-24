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Сарри первый претендент на замену Фонсеке в Роме
В столице Италии грядут изменения
Маурицио Сарри может стать следующим тренером римской "Ромы". Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
На данный момент "волков" возглавляет Пауло Фонсека, однако руководство клуба
Сарри рассматривается как замена бывшему тренеру "Шахтера". "Рома" уже подготовила наставнику двухлетний контракт.
Напомним, что 62-летний Маурицио ранее возглавлял ряд итальянских клубов, среди которых были "Наполи" и "Ювентус". С последними он становился чемпионами Италии в сезоне 19/20. Также во время работы в английском "Челси" специалист побеждал в Лиге Европы.
На данный момент "Рома" находится на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. К зоне ЛЧ "волкам" не хватает 10 очков.
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