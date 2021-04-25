Серия А. Беневенто Филиппо Индзаги разваливается

Беневенто. "Чиро Вигорито"

: Виола 34 (пен.), Лападула 83 - Н. Молина 4, Арслан 31, Стригер-Ларсен 49, Брааф 73

": Монтипо, Кальдирола, Глик, Барба, Депаоли (Ионицэ 57), Дабо (Р. Инсинье 71), Виола (Скьяттарелла 46), Хетемай (Фальке 57), Импрота, Сау (Гаич 24), Лападула

": Муссо, Бекао, Бонифаци, Нуйтинк, Н. Молина, Уолас, Арслан (Макенго 56), Де Пауль, Стригер-Ларсен (Самир 71), Р. Перейра, Окака (Брааф 71)

: Скьяттарелла 82 - Муссо 33, Уолас 72

Филиппо Индзаги заявляет, что доволен игрой "Беневенто", его команда и вправду выдаёт неплохие отрезки, немало забивает, немало играет вничью. Вот только сохранить стабильность на протяжении 90-та минут не способна. Не способна защищаться. Не способна побеждать. К матчу против "Удинезе" она подошла лишь с одной победой в 16-ти матчах, с десятью пропущенными мячами в последних четырёх. И лишь продлила эти серии. Возможна довольно типичная история команды, успокоившейся после удачного первого круга и не заметившей, как вылетела.

Сегодня в соперниках был "Удинезе", уже поверивший в выживание, заснувший и проигравший в последнее время дома нижестоящим "Кальяри" и "Торино". Такого соперника "ведьмы" вполне могли поймать. Но поймали их. Вновь Родриго Де Пауль решил. Аргентинец вернулся после дисквалификации и сразу же послал латераля Молину в прорыв справа. Затем послал там же Перейру, а тот прострелил на Арслана. В начале второго тайма классно навесил на ещё одного латераля Стригера-Ларсена. А 18-летний Брааф раскрутил защитника на фланге в штрафной и снял все вопросы.

Команда Индзаги, конечно, боролась. Нанесла 21 удар по воротам против девяти - соперника. На первый гол ответила ударом слёта Глика, отбитым Муссо. На второй - давлением на Арслана. Тот отдал ужасный пас назад, и Муссо пришлось фолить в своей штрафной. В середине второго тайма кипер гостей спас от ударов в упор Ионицэ и Гаича. Лападула с помощью рикошета вернул кое-какую интригу. Но этого не хватило.

По итогам тура "Беневенто" может оказаться в зоне вылета.