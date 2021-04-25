Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Беневенто Филиппо Индзаги разваливается
Рискует оказаться в зоне вылета по итогам тура
Беневенто. "Чиро Вигорито" "Беневенто" - "Удинезе" 2:4 Голы: Виола 34 (пен.), Лападула 83 - Н. Молина 4, Арслан 31, Стригер-Ларсен 49, Брааф 73 "Беневенто": Монтипо, Кальдирола, Глик, Барба, Депаоли (Ионицэ 57), Дабо (Р. Инсинье 71), Виола (Скьяттарелла 46), Хетемай (Фальке 57), Импрота, Сау (Гаич 24), Лападула "Удинезе": Муссо, Бекао, Бонифаци, Нуйтинк, Н. Молина, Уолас, Арслан (Макенго 56), Де Пауль, Стригер-Ларсен (Самир 71), Р. Перейра, Окака (Брааф 71) Предупреждения: Скьяттарелла 82 - Муссо 33, Уолас 72 Филиппо Индзаги заявляет, что доволен игрой "Беневенто", его команда и вправду выдаёт неплохие отрезки, немало забивает, немало играет вничью. Вот только сохранить стабильность на протяжении 90-та минут не способна. Не способна защищаться. Не способна побеждать. К матчу против "Удинезе" она подошла лишь с одной победой в 16-ти матчах, с десятью пропущенными мячами в последних четырёх. И лишь продлила эти серии. Возможна довольно типичная история команды, успокоившейся после удачного первого круга и не заметившей, как вылетела. Сегодня в соперниках был "Удинезе", уже поверивший в выживание, заснувший и проигравший в последнее время дома нижестоящим "Кальяри" и "Торино". Такого соперника "ведьмы" вполне могли поймать. Но поймали их. Вновь Родриго Де Пауль решил. Аргентинец вернулся после дисквалификации и сразу же послал латераля Молину в прорыв справа. Затем послал там же Перейру, а тот прострелил на Арслана. В начале второго тайма классно навесил на ещё одного латераля Стригера-Ларсена. А 18-летний Брааф раскрутил защитника на фланге в штрафной и снял все вопросы. Команда Индзаги, конечно, боролась. Нанесла 21 удар по воротам против девяти - соперника. На первый гол ответила ударом слёта Глика, отбитым Муссо. На второй - давлением на Арслана. Тот отдал ужасный пас назад, и Муссо пришлось фолить в своей штрафной. В середине второго тайма кипер гостей спас от ударов в упор Ионицэ и Гаича. Лападула с помощью рикошета вернул кое-какую интригу. Но этого не хватило. По итогам тура "Беневенто" может оказаться в зоне вылета.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- ФОТО, как Колос праздновал один из голов против Ворсклы, изображая поезд
- Пиварич и Кайоде забили три гола на двоих за свои команды
- Гасперини объяснил, почему заменил Малиновского в игре с Ромой
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...