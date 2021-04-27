Аталанта вторая, Милан и Ювентус будто 20-ые. Итоги 33-го тура Серии А

Дженоа - Специя 2:0

Парма - Кротоне 3:4

Сассуоло - Сампдория 1:0

Беневенто - Удинезе 2:4

Фиорентина - Ювентус 1:1

Интер - Эллас Верона 1:0

Кальяри - Рома 3:2

Аталанта - Болонья 5:0

Торино - Наполи 0:2

Лацио - Милан 3:0

68, 66, 66, 66 - вот такая ситуация в борьбе за 2-4 места. Да ещё и у "Лацио" в случае победы в перенесённом матче будет 64. 34, 33, 31, 31, 31 - вот такая в борьбе против 18-го. Матчи 33-го тура не только принесли нам 34 забитых мяча, но и закручивание интриги до предела. Правда, по игре в обеих группах заметны явные аутсайдеры. "Ювентус" и "Милан" играют и борются просто отвратительно. То же можно сказать и о "Беневенто" и "Специи". Явные аутсайдеры заметны и в борьбе за Скудетто. Все, кроме "Интера". "Нерадзурри" осталось лишь пять очков до триумфа.

"Милан" и "Лацио"

"Милан" начинал тур всё ещё на втором месте, сейчас пятый, но уступает третьему лишь по разнице мячей. Так почему такое ощущение, будто всё пропало и Топ-4 уплыла? Почему болельщики даже саркастично радуются, что теперь можно смотреть матчи команды без опасности инфаркта, потому что общий результат ясен - провал? Да потому что команда не даёт повода надеяться на другой исход. В 2021-ом году, во втором круге Серии А она продолжает свободное падение. В Рим она уже должна была приехать с ясным настроем на борьбу до последнего, на матч плей-офф, на финал. Но это её лишь сковало.

Перед матчем многие и многое говорили о страхе команды. Её наставник Стефано Пиоли чуть ли не читал лекции на пресс-конференции о борьбе со страхом. Также он заявлял, что команда заслуживает второе место. После матча заявил, что его судьбу решили эпизоды и судейская ошибка, считал, что "Милан" был близок к возвращению и не был ужасен. По игре, наверное, не был. Атаковал, иногда давил. Но когда он начинает матч как олень перед фарами автомобиля, когда начинает оба тайма пропущенными, когда бьёт по воротам с силой мухи - стаёт ясно, что он просто не готов к взрослой борьбе.

Как раз "Лацио" оказался более чем готов к такой. Перед матчем и после него Симоне Индзаги, Чиро Иммобиле, Данило Катальди не жевали сопли, а говорили, что это для них финал, что обязаны реабилитироваться за провал в Неаполе, что назад дороги нет. А финалы эти обладатели Кубка и Суперкубка Италии, участники 1/8 финала Лиги Чемпионов играть умеют. Да и в целом они как раз в форме. Перед Неаполем одержали пять побед подряд. Вчерашняя победа стала десятой домашней подряд. Они подтвердили лидерство в лиге по голам в дебюте матчей. А затем играли в любимый футбол. Оборона и контратаки.

"Лацио" всё ещё в пяти очках позади "Милана". Для приближения нужно выиграть перенесённый матч. Но в целом в нынешней ситуации морально "орлы" опережают "дьяволов" очков на десять. Первые полны энергии. Вторые выглядят полностью опустошёнными.

"Ювентус"

Опустошенным выглядел и "Ювентус". Учитывая ситуацию в турнирной таблице, 0:3 дома в первом круге, от него ожидали искать реванш, бороться. От Криштиану Роналду - отвечать на лавину критики. На деле же получили один из худших первых таймов за последние годы и по уровню игры, и по желанию. С двумя ударами по воротам. И, что ещё хуже - даже во втором тайме с ранним голом и общим прогрессом он не выглядел сильнее унылого аутсайдера. Даже последние атаки в матче проводил аутсайдер. А КриРо? Его вновь не было на поле. Даже в концовке, когда нужно было просто подставить голову при навесе.

Corriere Della Sera сравнил португальца, впервые в итальянской карьере не забивающего в четырёх матчах подряд, с призраком, команду же в целом назвал выключенной, лишённой души.

В "Фиорентине" даже остались разочарованы результатом. Отмечая отличный первый тайм и необязательный пропущенный на первых секундах второго. А Андреа Пирло признал, что первый тайм был ужасным, а второй - недостаточно хорошим. Наконец-то признал, что никто в клубе, включая и его, не доволен сезоном. Он и пресса также говорили о тактической проблеме до перерыва, о неожиданном переходе на 3-4-1-2 с уже забытым Рэмзи на поле и тремя настоящими центральными защитниками. Об исправлении после перерыва с заменой Бонуччи на Морату. Но на самом деле при чём здесь тактика? Дело вовсе не в ней.

Одна победа в шести гостевых матчах, девять подряд матчей на всех полях с пропущенными, неумение бороться на финишной прямой команды, привыкшей закрывать сезон ещё до неё - "Ювентус" в опасности.

"Интер"

Вместо неё процесс раннего закрытия сезона проходит сейчас "Интер". Уже во втором туре подряд матчи команд играются одновременно. И на этот раз контраст был заметен. Миланцы вряд ли играли намного лучше, первый тайм закончили лишь с одним ударом в створ ворот "Вероны", не могли продраться сквозь её мощную оборону, которую Антонио Конте очень хвалил. А спасать приходилось как раз вратарю хозяев. Второй тайм гости и вовсе начали доминированием, не сравняли в концовке после ошибки вратаря Самира Хандановича в третьем матче подряд лишь из-за неоднозначного решения арбитра о фоле на нём.

Тем не менее, они как раз нашли победный гол. Выманив соперника в атаку и устроив несколько опасных контратак. Вновь ближе к концу второго тайма. Вновь, как и в предыдущем победном матче, от Маттео Дармиана. "Золотой рабочей лошадки", как его назвал Corriere Dello Sport. Они как раз справились без Лукаку, также не забивавшего в четырёх матчах. Ведь и золотых, и обычных лошадок у "Интера" много. Потому Конте уже может заявлять о 95-ти процентах шансов на Скудетто. Потому и вовсе не обращает внимание на серию уже из девяти матчей без побед с разницей более одного мяча.

13-ая победа дома подряд, всего два пропущенных в последних восьми матчах на "Сан Сиро" - именно на свой стадион и на оборону опирается "Интер" на пути к Скудетто. До которого осталось набрать всего пять очков. Теоретически, уже в следующем туре он может стать чемпионом. Всё, что нужно - собственная победа над "Кротоне" и потеря очков "Аталанты" против "Сассуоло".

"Аталанта"

"Аталанта" уверенно выполнила свою работу. Бергамцам нужно было ответить на давно не виданную порцию критики за матч против "Ромы". В начале матча, похоже, они ещё не отошли. "Болонья" играла смело, прорывалась, создавала больше. Синиша Михайлович даже заявил, что должна была повести со счётом 2:0 в 20-ой минуте, а до 0:2 игра была равной. Ему также не понравилось судейство в эпизодах с пенальти и удалением ("в нашу пользу такое бы не решили"). Шквал в середине тайма, как и против "Ромы", привёл лишь к одному голу и потому вызывал беспокойство. Но в итоге всё "обошлось" аж до 5:0.

Просто трудно было ожидать, что такой шквал атак, 15 ударов по воротам уже к 35-ой минуте, может во второй раз подряд закончиться минимумом. Дважды снаряд в одну воронку не падает. После невразумительного начала, отмеченного и Джан Пьеро Гасперини ("мы слишком спешили в начале матча, допускали простые ошибки"), "Аталанта" заиграла великолепно, создала очень много. И в итоге менее опытный, чем "Рома", соперник не выдержал, привезя в концовке первого тайма пенальти, а в начале второго оставшись вдесятером. После чего, как признал Михайлович, игра потеряла значение и шансов уже не было.

"Аталанта" на втором месте. И упускать его не собирается.

"Наполи"

"Наполи" также выполнил свою работу. Что очень важно после медных труб 5:2 над "Лацио". Он как раз начал мощно, двумя голами, во второй трети матча отпустил вожжи и рисковал, но в третьей уже должен был забивать больше. Для него важнейшая новость, кроме самой победы, это набранных запас прочности. Команда Дженнаро Гаттузо очень сильна, очень талантлива и верит в себя. У "Торо" были свои шансы, свои отрезки. В весьма ярком матче с сорока ударами по воротам (25:15 в пользу гостей) могло произойти что угодно. Тем не менее, не возникало ощущения того, что "везувиани" упустят победу.

26 очков из 33-ёх последних возможных с 26-ю забитыми мячами в этих 11-ти матчах. Если это не заявка на попадание в Топ-4, то что да? Игра также заявляет. Выступление атаки в Турине Gazzetta Dello Sport назвал "Лунапарком". Не хватало лишь реализации. Иначе "Торино" мог быть разгромлен как в эру Маурицио Сарри. После этой эры "Наполи" выиграл у этого соперника лишь два матча из пяти, да и те - с большим трудом. Настолько более уверенная победа намекает на возвращение хороших времён.

Борьба против вылета

К "Торино" претензий и вправду нет. Он сделал всё, что мог. После четырёх матчей без поражений подряд, в частности, победы над "Ромой" и ничьей с "Ювентусом", такое поражение понятно. Нет претензий и к "Фиорентине", в принципе, заслужившей победу над "Юве". "Дженоа", попавшая в неприятную ситуацию (одна победа в 11-ти матчах), выполнила работу. Замены опытного Давиде Баллардини - Джанлука Скамакка и Эльдор Шомуродов - забили и принесли очень важную победу над "Специей". Оборона и центр поля мощно поддержали их. Взрослое выступление в матче за шесть очков.

Выполнил работу и "Кальяри". Давно не мотивированную "Рому" он был обязан побеждать. Получилось и забить ранний гол, и вернуться после пропущенного, устроив обмен ударами при своём преимуществе. И удержаться после возвращения соперника на 3:2. Классическая победа команды, борющейся за выживание. Третья победа подряд, позволившая наконец-то покинуть зону вылета. "Мы долго разговаривали, смотрели друг другу в глаза и уяснили, что эта команда не может проигрывать так часто. Теперь мы никого не боимся, и такое отношение постепенно вернуло характер", - доволен Леонардо Семпличи.

У кого сейчас нет характера, так это у "Беневенто". Он лишь с одной победой в 16-ти матчах. За три тура потерял восьмиочковый гандикап над "Кальяри" и опустился на 18-ое место. 21:9 по ударам по воротам, то есть интересная атака, не отменила ужасные провалы в обороне. На такой стадии сезона влетать дома таким образом безразличному "Удинезе" - очень тревожный знак. Как и выступление президента клуба Оресте Вигорито, запретившего спортивному директору и тренеру разговаривать с прессой после матча и предложившего им вместо этого тихо искать решение проблемы.

В "Специи" и вокруг неё разговаривали слишком много. О смелости, атаке, Винченцо Итальяно в "Наполи". Хвалили за ничью с "Интером". А тем временем она лишь с двумя победами в 11-ти матчах, шестью гостевыми поражениями подряд. Она выглядит такой же наивной и оторванной от реальности командой, как десятки вылетевших из Серии А. Итальяно заявляет, что для укрепления команды, для привыкания к лиге, к её темпу, уровню остаться в ней - фундаментальная задача. Спасибо, кэп! Пока же ей остаётся лишь радоваться тому, что в этой лиге есть "Кротоне", "Парма" и "Беневенто".

Украинский след

Слова Гасперини о поспешности явно относились и к Руслану Малиновскому. В начале матча он уж слишком сильно и слишком быстро пытался отдавать мячи вперёд либо бежать и принимать их. Потому и было многовато обрезок. Первый удар также вышел не руслановским - слабым и почти по центру. Зато потом все образовалось. Мы вновь увидели классные обостряющие пасы Муриэлю (стойка и защитники остановили), вновь гол, после отличной комбинации с тем самым Муриэлем. Ассист после того, как собрал троих защитников возле себя, что оставило Сапату свободным. Чуть не закрученный в "девятку" удар.

На этот раз Муриэль, отдавший ему ассист пяткой, оказал ожесточённое сопротивление в борьбе за звание героя матча в итальянских СМИ. Но и Руслан получал "7.5" с комплиментами о "волшебной, золотой левой ноге". Оба заслуживают. Этот матч продлил серию успехов украинца - четыре гола и шесть ассистов в шести последних, 3+5 в пяти в апреле. Никто в лигах Топ-5 за этот период не сделал больше.