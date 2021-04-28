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Раньери может возглавить Фиорентину

Италия
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В этом заинтересован президент фиалок

Раньери может возглавить Фиорентину

Новина українською

Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Фиорентины" в случае ухода нынешнего наставника Джузеппе Якини.

Как сообщает La Nazione, возглавить "фиалок" может Клаудио Раньери. Специалист, к которому всегда относился с уважением президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо, с большой вероятностью покинет свою нынешнюю команду летом, несмотря на результаты в этом сезоне.

"Фиорентина", набрав 34 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Сампдория" Раньери (42) располагается на девятой строчке.

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В статье: Клаудио Раньери Фиорентина (Флоренция)
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