Раньери может возглавить Фиорентину

Стал известен ещё один кандидат на пост главного тренера "Фиорентины" в случае ухода нынешнего наставника Джузеппе Якини.

Как сообщает La Nazione, возглавить "фиалок" может Клаудио Раньери. Специалист, к которому всегда относился с уважением президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо, с большой вероятностью покинет свою нынешнюю команду летом, несмотря на результаты в этом сезоне.

"Фиорентина", набрав 34 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Сампдория" Раньери (42) располагается на девятой строчке.