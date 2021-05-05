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Фонсека: У Моуриньо все получится в Роме
Паулу мотивирован как и раньше
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера римского клуба с нового сезона.
"Главное для меня — оставаться профессионалом. Я в полном порядке и чувствую себя так же, как и в первый день в "Роме". Я мотивирован и буду отдавать всего себя до последнего дня.
Моуринью является отличным тренером, я думаю, что здесь у него все получится", — цитирует Фонсеку журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.
6 мая "Рома" сыграет на своем поле с "Манчестер Юнайтед" в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением римского клуба со счетом 2:6.
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