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Фонсека: У Моуриньо все получится в Роме

Италия
(1 голосов)

Паулу мотивирован как и раньше

Фонсека: У Моуриньо все получится в Роме

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Наставник "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера римского клуба с нового сезона.

"Главное для меня — оставаться профессионалом. Я в полном порядке и чувствую себя так же, как и в первый день в "Роме". Я мотивирован и буду отдавать всего себя до последнего дня.

Моуринью является отличным тренером, я думаю, что здесь у него все получится", — цитирует Фонсеку журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

6 мая "Рома" сыграет на своем поле с "Манчестер Юнайтед" в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением римского клуба со счетом 2:6.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
05.05.2021 в 17:37
Ага, получится.....такой же ...... любитель пообороняться, как и ты! Футбол меняется, и в Италии меняется больше всего!
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