Конте: Я превзошел себя. Инвестиции в команду окупились

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу команды в чемпионате Италии:

"Мы знаем, как трудно мы работали, сколько страдали, поэтому нам нужно наслаждаться этим моментом.

В течение двух лет мы вернули доверие к "Интеру", клубу, команде и болельщикам. Я терял свой шанс праздновать слишком много раз в своей жизни, на этот раз я хочу насладиться им в полной мере. О будущем - увидим позже.

Я думаю, что работа, которую мы провели за два года, имела большое значение, поскольку состав улучшилось не только на поле, но и с точки зрения трансферной стоимости. Я думаю, что инвестиции в себя окупились. Я превзошел себя, чтобы справиться с проблемами, на которые я не ожидал", - сказал Конте.