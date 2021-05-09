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Конте: Я превзошел себя. Инвестиции в команду окупились

Италия
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Гегемония прервана

Конте: Я превзошел себя. Инвестиции в команду окупились

intermilano

Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу команды в чемпионате Италии:

"Мы знаем, как трудно мы работали, сколько страдали, поэтому нам нужно наслаждаться этим моментом.

В течение двух лет мы вернули доверие к "Интеру", клубу, команде и болельщикам. Я терял свой шанс праздновать слишком много раз в своей жизни, на этот раз я хочу насладиться им в полной мере. О будущем - увидим позже.

Я думаю, что работа, которую мы провели за два года, имела большое значение, поскольку состав улучшилось не только на поле, но и с точки зрения трансферной стоимости. Я думаю, что инвестиции в себя окупились. Я превзошел себя, чтобы справиться с проблемами, на которые я не ожидал", - сказал Конте.

Напомним, что "Интер" стал досрочным чемпионом Италии за четыре тура до завершения Серии А. "Нерадззурри" прервали победную серию "Ювентуса", которая составляла девять Скудетто подряд. Заметим, что именно нынешний наставник "Интера" Антонио Конте начал гегемонию туринцев в Италии, получив титулы чемпиона в сезонах 11/12, 12/13, 13/14 лет.

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В статье: Антонио Конте Серия А Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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