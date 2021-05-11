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Милан представил комплект домашней формы на сезон 2021/22
Он выполнен в традиционных цветах
"Милан" представил новую игровую форму на сезон-2021/22.
Домашний комплект выполнен в традиционных красно-черных цветах с более широкой черной полосой в середине.
Техническим спонсором "Милана" остается немецкий производитель экипировки Puma.
Fast Milan, faster kit ????⚫— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021
Get it now!#MoveLikeMilan #SempreMilan @pumafootball
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