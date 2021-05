Милан представил комплект домашней формы на сезон 2021/22

"Милан" представил новую игровую форму на сезон-2021/22.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-черных цветах с более широкой черной полосой в середине.

Техническим спонсором "Милана" остается немецкий производитель экипировки Puma.

Fast Milan, faster kit ????⚫

Get it now!#MoveLikeMilan #SempreMilan @pumafootball