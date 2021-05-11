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Милан представил комплект домашней формы на сезон 2021/22

Италия
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Он выполнен в традиционных цветах

Милан представил комплект домашней формы на сезон 2021/22

Новина українською

"Милан" представил новую игровую форму на сезон-2021/22.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-черных цветах с более широкой черной полосой в середине.

Техническим спонсором "Милана" остается немецкий производитель экипировки Puma.

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В статье: Милан Милан (Италия)
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