Мама Роналду обещает фанатам уговорить сына вернуться в Спортинг

Мама форварда " Ювентуса " Криштиану Роналду Долореш Авейру пообещала фанатам лиссабонского "Спортинга", что ее сын вернется в португальский клуб.

Во время празднования чемпионства "Спортинга" Долореш ответила на вопрос, может ли Роналду вернуться в клуб.

"Я лечу в Турин, скоро поговорю с ним. В следующем сезоне он будет играть здесь, на "Жозе Алваладе". Я его уговорю, он вернется", – ответила мать игрока.

Напомним, что Роналду является воспитанник "Спортинга", откуда в 2003 и перешел в "Манчестер Юнайтед".