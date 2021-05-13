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Мама Роналду обещает фанатам уговорить сына вернуться в Спортинг

Италия
(2 голосов)

В Спортинге футболист начинал свою профи карьеру

Мама Роналду обещает фанатам уговорить сына вернуться в Спортинг

AFP

Новина українською

Мама форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Долореш Авейру пообещала фанатам лиссабонского "Спортинга", что ее сын вернется в португальский клуб.

Во время празднования чемпионства "Спортинга" Долореш ответила на вопрос, может ли Роналду вернуться в клуб.

"Я лечу в Турин, скоро поговорю с ним. В следующем сезоне он будет играть здесь, на "Жозе Алваладе". Я его уговорю, он вернется", – ответила мать игрока.

Напомним, что Роналду является воспитанник "Спортинга", откуда в 2003 и перешел в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
O Jogo

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