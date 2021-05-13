Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мама Роналду обещает фанатам уговорить сына вернуться в Спортинг
В Спортинге футболист начинал свою профи карьеру
AFP
Мама форварда "
Во время празднования чемпионства "Спортинга" Долореш ответила на вопрос, может ли Роналду вернуться в клуб.
"Я лечу в Турин, скоро поговорю с ним. В следующем сезоне он будет играть здесь, на "Жозе Алваладе". Я его уговорю, он вернется", – ответила мать игрока.
Напомним, что Роналду является воспитанник "Спортинга", откуда в 2003 и перешел в "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- Динамо – Заря. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
- Динамо - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Акценты. Неладное в подземном королевстве. Что и почему происходит с Шахтером?
- Развернулся и пробил из-за пределов штрафной. Красивый гол Малиновского за Аталанту
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
Новости по теме
- 12:18 Зарубежные СМИ: Криштиану Роналду хочет вернуться в Спортинг и завершить карьеру в родном клубе
- 22:46 Зарубежные Роналду стал первым игроком, который достиг 400 побед в топ-5 лигах с начала 2000-х
- 10:56 Зарубежные Роналду – про нервы мамы, дружбу с Месси, сравнение секса с голом Ювентусу и бургеры в McDonalds