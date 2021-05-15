Серия А. Рома - Лацио 2:0. Прощальный подарок Фонсеки

Рим. "Стадио Олимпико"

: Мхитарян 42, Педро 78

": Фузато, Карсдорп, Манчини, Ибаньес (Кумбулла 38), Б. Перес (Сантон 46), Кристанте, Дарбо, Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини (Вильяр 72), Эль-Шаарави (Педро 72), Джеко (Майораль 90)

": Рейна, Марушич (Фарес 73), Ачерби, Раду (Кайседо 73), Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро 84), Лулич (Луис Фелипе 59), Луис Альберто, Иммобиле, Мурики (А. Перейра 59)

: Б. Перес 16, Сантон 47 - Ачерби 23

: Ачерби 87 (вторая жёлтая)

: Лука Пайретто

"Лацио" второй год подряд закончит сезон выше "Ромы". К нынешнему Римскому дерби он подходил с восемью победами в десяти матчах, ещё надеялся на попадание в Лигу Чемпионов. Не проигрывал четыре самих дерби подряд. Симоне Индзаги, несмотря на малые шансы на ЛЧ, говорил о хорошем сезоне, о пятом сезоне подряд с Еврокубками. В "Роме" же царит уныние, известно о смене тренера, уйдут много игроков. Она выиграла лишь два из последних десяти матчей и даже может потерять седьмое место. Впрочем, как говорят, в дерби, особенно Римском, обычно побеждает аутсайдер.

Вообще-то, в последних матчах лучше как раз выглядели "волки". С 5:0 над "Кротоне", 20-ю ударами по воротам "Интера". "Орлы" влетали "Фиорентине" и еле переиграли "Парму". И как раз эта тенденция сохранилась. Причём её причина с жёлто-красной стороны - переход на тактическую схему 4-2-3-1. Также Паулу Фонсека говорил об уроках позорного разгрома первого круга (0:3), не желал оставлять сопернику простор для контратак. И его команда сегодня не теряла мяч возле своей штрафной, не гнушалась игры в длинный пас, не искала владение мячом. Плотно перекрывала центр поля.

Матч для нейтрального зрителя был весьма скучным. Без скорости, почти без опасных моментов. Была битва в центре поля. Был шанс у "Лацио" в середине первого тайма, когда Луис Альберто замкнул прострел во вратаря. И шанс Иммобиле в середине второго с тем же исходом. "Рома" создала столько же. Джеко обокрал на фланге Ачерби и прострелил на Мхитаряна. Педро отобрал мяч, прошёл вперёд и пробил с 20-ти метров. Больше ударов в створ ворот Рейны в матче не было. Было ещё удаление Ачерби, которое заработал Джеко. Тем не менее, следует заявить, что победа абсолютно заслуженна.

Ушедшего на замену Джеко скамья запасных встречала овацией. Возможно, это его последнее Римское дерби в карьере. Возможно, и для Мхитаряна. Фонсека точно уходит. Но, похоже, оставляет Жозе Моуриньо команду, которая наконец-то нашла свой путь. Хотя бы наконец-то, после 11-ти матчей без побед, победила команду Топ-6. Вернула себе уважение в городе победой в дерби (финальный свисток игроки бурно праздновали). И окончательно лишила соперника шансов на попадание в Лигу Чемпионов. Для "Лацио" это уже третье гостевое поражение подряд.