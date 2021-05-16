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Derby della Capitale за Фонсекой. Рома - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа от "волков"
Рома/Автор невідомий
В 37-м туре итальянской Серии А друг другу противостояли римляне - "Рома" и "Лацио". "Волки" создали больше моментов за игру, и в итоге забили два гола. В первом взятии ворот защитники "орлов" проспали все на свете, а во втором главным героем стал Педро, который исполнил великолепный удар. Иммобиле имел шанс забить красивый гол пяткой, однако третий голкипер "Ромы" Фузанте парировал выстрел итальянца.
Подопечные Симоне Индзаги перед матчем имели еще призрачные шансы на Лигу Чемпионов, однако сейчас практически гарантировали себе шестое место и путевку в группу Лиги Европы. А вот "волки" закрепились на седьмой позиции и скорее всего примут участие в квалификации Лиги Конференций.
"Рома" - "Лацио" 2:0 (1:0)
Голы: Мхитарян 42, Педро 78
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