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Ключевой игрок может покинуть Интер летом

Италия
(1 голосов)

Нападающий имеет возможность сменить клуб

Ключевой игрок может покинуть Интер летом

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Футбольный агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса работает над потенциальным трансфером игрока.

Представитель аргентинца на этой неделе обсудит возможный переход с "Реалом" и "Атлетико".

Главной целью "сливочных" является подписание форварда Эрлинга Холанда, но из-за жесткой позиции "Боруссии" команда рассматривает разные альтернативы. "Матрасники" в свою очередь интересуются Лаутаро на случай ухода нападающего Луиса Суареса летом.

В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл 37 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Его цена составляет 70 млн евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
Мarca

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