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Ключевой игрок может покинуть Интер летом
Нападающий имеет возможность сменить клуб
Футбольный агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса работает над потенциальным трансфером игрока.
Представитель аргентинца на этой неделе обсудит возможный переход с "Реалом" и "Атлетико".
Главной целью "сливочных" является подписание форварда Эрлинга Холанда, но из-за жесткой позиции "Боруссии" команда рассматривает разные альтернативы. "Матрасники" в свою очередь интересуются Лаутаро на случай ухода нападающего Луиса Суареса летом.
В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл 37 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Его цена составляет 70 млн евро.
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