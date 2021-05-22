Ключевой игрок может покинуть Интер летом

Футбольный агент форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса работает над потенциальным трансфером игрока.

Представитель аргентинца на этой неделе обсудит возможный переход с "Реалом" и "Атлетико".

Главной целью "сливочных" является подписание форварда Эрлинга Холанда, но из-за жесткой позиции "Боруссии" команда рассматривает разные альтернативы. "Матрасники" в свою очередь интересуются Лаутаро на случай ухода нападающего Луиса Суареса летом.

В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл 37 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Его цена составляет 70 млн евро.