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Рома попытается подписать контракт с Гранитом Джакой

Италия
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В трансфере футболиста заинтересован Жозе Моуриньо

Рома попытается подписать контракт с Гранитом Джакой

Новина українською

"Рома" интересуется полузащитником "Арсенала" Гранитом Джакой, пишет Sky Sport.

По информации источника, главный тренер римского клуба Жозе Моуринью хочет видеть в команде 28-летнего футболиста сборной Швейцарии. "Арсенал" готов отпустить Джаку за 25 миллионов евро. Однако "Рома" не хочет тратить больше 20 млн плюс бонусы.

Футболист в 31 матче АПЛ забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Гранит Джака Рома (Рим)
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