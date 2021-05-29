Санту может переехать в Италию

Экс-тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту имеет возможность возглавить "Лацио".

47-летний португальский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера "бело-голубых". Вместе с ним в команду может прийти вратарь "Вулвз" Руй Патрисиу.

Среди других кандидатов на место тренера "Лацио" называют Синишу Михайловича и Винченцо Итальяно.

Нуну Эшпириту Санту возглавлял "Вулверхэмптон" с 2017-го года. В сезоне-2020/21 "волки" заняли 13-е место в АПЛ.