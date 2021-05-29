  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Санту может переехать в Италию
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санту может переехать в Италию

Италия
(1 голосов)

В специалисте заинтересован клуб из итальянской столицы

Санту может переехать в Италию

Новина українською

Экс-тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту имеет возможность возглавить "Лацио".

47-летний португальский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера "бело-голубых". Вместе с ним в команду может прийти вратарь "Вулвз" Руй Патрисиу.

Среди других кандидатов на место тренера "Лацио" называют Синишу Михайловича и Винченцо Итальяно.

Нуну Эшпириту Санту возглавлял "Вулверхэмптон" с 2017-го года. В сезоне-2020/21 "волки" заняли 13-е место в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Лацио (Рим) Нуну Эшпириту Санту
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сalciomercato

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...