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Санту может переехать в Италию
В специалисте заинтересован клуб из итальянской столицы
Экс-тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту имеет возможность возглавить "Лацио".
47-летний португальский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера "бело-голубых". Вместе с ним в команду может прийти вратарь "Вулвз" Руй Патрисиу.
Среди других кандидатов на место тренера "Лацио" называют Синишу Михайловича и Винченцо Итальяно.
Нуну Эшпириту Санту возглавлял "Вулверхэмптон" с 2017-го года. В сезоне-2020/21 "волки" заняли 13-е место в АПЛ.
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Источник:Сalciomercato
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