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Удинезе оценил де Пауля в 40 млн евро

Италия
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Игрок может покинуть свой клуб летом

Удинезе оценил де Пауля в 40 млн евро

Новина українською

"Удинезе" готов продать полузащитника Родриго Де Пауля в летнее трансферное окно, но оценивает 27-летнего игрока минимум в 40 млн евро.

Основным претендентом на аргентинца называется мадридский "Атлетико". Кроме испанцев, в услугах игрока заинтересованы "Милан" и "Ювентус".

Родриго в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 ассистов во всех турнирах.

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В статье: Удинезе (Удине) Родриго де Пауль
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Источник:
Николо Скира

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