Удинезе оценил де Пауля в 40 млн евро

"Удинезе" готов продать полузащитника Родриго Де Пауля в летнее трансферное окно, но оценивает 27-летнего игрока минимум в 40 млн евро.

Основным претендентом на аргентинца называется мадридский "Атлетико". Кроме испанцев, в услугах игрока заинтересованы "Милан" и "Ювентус".

Родриго в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 ассистов во всех турнирах.