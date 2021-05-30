Италия
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Удинезе оценил де Пауля в 40 млн евро
Игрок может покинуть свой клуб летом
"Удинезе" готов продать полузащитника Родриго Де Пауля в летнее трансферное окно, но оценивает 27-летнего игрока минимум в 40 млн евро.
Основным претендентом на аргентинца называется мадридский "Атлетико". Кроме испанцев, в услугах игрока заинтересованы "Милан" и "Ювентус".
Родриго в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 ассистов во всех турнирах.
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Источник:Николо Скира
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