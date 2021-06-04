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Анчелотти из-за принципа отказался возглавлять команду из Италии

Италия
(2 голосов)

Не изменил "россонери"

Анчелотти из-за принципа отказался возглавлять команду из Италии

Новина українською

Перед испанским "Реалом" тренеру Карло Анчелотти предлагали возглавить итальянский "Интер".

61-летний специалист, по данным As, ответил представителям итальянского клуба, что не может принять предложение

поскольку стал командным игроком в "Милане" и обязан этим их тифози. Я не могу им изменить.

Карло Анчелотти выступал за "Милан" в 1987-1992 годах, выиграл в его составе 9 трофеев. Позже вернулся в клуб как тренер, проработал с 2001 по 2009 год. Под руководством Анчелотти "Милан" выиграл 8 трофеев, в том числе Серию А и 2 победы в Лиге чемпионов. Карло был главным тренером Андрея Шевченко и экс-динамовца из Грузии Кахи Каладзе.

1 июня Анчелотти возглавил мадридский "Реал", а к тому тренировал английский "Эвертон".

Читайте такжеАнчелотти: Никогда не возглавлю Интер, Марсель и Атлетико
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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Интер (Милан) Милан
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Комментарии (3)
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El_Matador_73 (Одесса)
04.06.2021 в 21:16
Респект и уважуха! Не то что Долларума!
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Loader (Днепр)
04.06.2021 в 21:24
"респект" и "уважение" - равнозначные понятия. Собственно = прямой перевод. El_Matador_73 - убейся вместе с Долларумой.
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Динамiт (Василькiв)
04.06.2021 в 21:46
Не суди та судимий не будеш !
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