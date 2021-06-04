Анчелотти из-за принципа отказался возглавлять команду из Италии

Перед испанским "Реалом" тренеру Карло Анчелотти предлагали возглавить итальянский "Интер".

61-летний специалист, по данным As, ответил представителям итальянского клуба, что не может принять предложение

поскольку стал командным игроком в "Милане" и обязан этим их тифози. Я не могу им изменить.

Карло Анчелотти выступал за "Милан" в 1987-1992 годах, выиграл в его составе 9 трофеев. Позже вернулся в клуб как тренер, проработал с 2001 по 2009 год. Под руководством Анчелотти "Милан" выиграл 8 трофеев, в том числе Серию А и 2 победы в Лиге чемпионов. Карло был главным тренером Андрея Шевченко и экс-динамовца из Грузии Кахи Каладзе.

1 июня Анчелотти возглавил мадридский "Реал", а к тому тренировал английский "Эвертон".