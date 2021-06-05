Ювентус нацелился на защитника Фиорентины

Туринский "Ювентус" хочет купить центрального защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.

Новый наставник "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри очень ценит 23-летнего серба и считает его приоритетным кандидатом на позицию центрального защитника.

Миленкович может заменить в "Ювентусе" Мериха Демирала, ведь турецкий футболист не удовлетворен количеством игрового времени. В случае продажи туринцы хотят получить за Демирала 40 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Никола Миленкович сыграл 34 матча за фиорентийский клуб и забил три гола. Его стоимость составляет 25 млн евро.