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Ювентус нацелился на защитника Фиорентины
Игрок нужен Аллегри
Туринский "Ювентус" хочет купить центрального защитника "Фиорентины" Николу Миленковича.
Новый наставник "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри очень ценит 23-летнего серба и считает его приоритетным кандидатом на позицию центрального защитника.
Миленкович может заменить в "Ювентусе" Мериха Демирала, ведь турецкий футболист не удовлетворен количеством игрового времени. В случае продажи туринцы хотят получить за Демирала 40 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А Никола Миленкович сыграл 34 матча за фиорентийский клуб и забил три гола. Его стоимость составляет 25 млн евро.
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