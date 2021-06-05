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Бывший директор Юве Паратичи согласовал контракт с Тоттенхэмом
Контракт будет подписан в ближайшие дни
Журналист Goal.com Ромео Агрести сообщает, что бывший спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи будет работать в лондонском "Тоттенхэме".
По информации источника, 48-летний специалист уже согласовал условия контракта с английским клубом и вскоре приступит к работе в стане "шпор". Соглашение будет подписано в ближайшее время.
Напомним, Паратичи работал в "Ювентусе" с 2010-го года, а 26-го мая
#Paratici ha accettato la proposta del #Tottenham: nei prossimi giorni la firma // Paratici has accepted #THFC bid: he‘ll sign on next days his contract with Spurs ⚪️????????@GoalItalia @goal— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 5, 2021
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