Бывший директор Юве Паратичи согласовал контракт с Тоттенхэмом

Журналист Goal.com Ромео Агрести сообщает, что бывший спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи будет работать в лондонском "Тоттенхэме".

По информации источника, 48-летний специалист уже согласовал условия контракта с английским клубом и вскоре приступит к работе в стане "шпор". Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Напомним, Паратичи работал в "Ювентусе" с 2010-го года, а 26-го мая Фабио обьявил об уходе из туринского клуба.

#Paratici ha accettato la proposta del #Tottenham: nei prossimi giorni la firma // Paratici has accepted #THFC bid: he‘ll sign on next days his contract with Spurs ⚪️????????@GoalItalia @goal