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Бывший директор Юве Паратичи согласовал контракт с Тоттенхэмом

Италия
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Контракт будет подписан в ближайшие дни

Бывший директор Юве Паратичи согласовал контракт с Тоттенхэмом

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Журналист Goal.com Ромео Агрести сообщает, что бывший спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи будет работать в лондонском "Тоттенхэме".

По информации источника, 48-летний специалист уже согласовал условия контракта с английским клубом и вскоре приступит к работе в стане "шпор". Соглашение будет подписано в ближайшее время.

Напомним, Паратичи работал в "Ювентусе" с 2010-го года, а 26-го мая Фабио обьявил об уходе из туринского клуба.

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В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) Фабио Паратичи
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