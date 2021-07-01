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Рибери официально покинул Фиорентину
Свободный агент по имени Франк
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник Франк Рибери покинул расположение "Фиорентины", так как срок его контракта подошел к концу. Соглашение "фиалок" с ветераном было рассчитано до 30 июня.
Сегодня, 1 июля, пресс-служба клуба поблагодарила 38-летнего Франка за сотрудничество, и объявила о том, что француз стал свободным агентом.
Напомним, Рибери перешел в "Фиорентину" в 2019 году, до этого он 12 лет защищал цвета мюнхенской "Баварии". Также он играл за "Марсель", "Галатасарай" и несколько французских андердогов. В прошлой кампании вингер вышел на поле в 29 матчах Серии А (2 гола и 6 ассистов).
Grazie, @FranckRibery ????#ForzaViola ???? #Fiorentina pic.twitter.com/XAQyEjeYYl— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 1, 2021
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