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Рибери официально покинул Фиорентину

Италия
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Свободный агент по имени Франк

Рибери официально покинул Фиорентину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Франк Рибери покинул расположение "Фиорентины", так как срок его контракта подошел к концу. Соглашение "фиалок" с ветераном было рассчитано до 30 июня.

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Сегодня, 1 июля, пресс-служба клуба поблагодарила 38-летнего Франка за сотрудничество, и объявила о том, что француз стал свободным агентом.

Напомним, Рибери перешел в "Фиорентину" в 2019 году, до этого он 12 лет защищал цвета мюнхенской "Баварии". Также он играл за "Марсель", "Галатасарай" и несколько французских андердогов. В прошлой кампании вингер вышел на поле в 29 матчах Серии А (2 гола и 6 ассистов).

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В статье: Франк Рибери Фиорентина (Флоренция)
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