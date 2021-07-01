Рибери официально покинул Фиорентину

Полузащитник Франк Рибери покинул расположение "Фиорентины", так как срок его контракта подошел к концу. Соглашение "фиалок" с ветераном было рассчитано до 30 июня.

Сегодня, 1 июля, пресс-служба клуба поблагодарила 38-летнего Франка за сотрудничество, и объявила о том, что француз стал свободным агентом.

Напомним, Рибери перешел в "Фиорентину" в 2019 году, до этого он 12 лет защищал цвета мюнхенской "Баварии". Также он играл за "Марсель", "Галатасарай" и несколько французских андердогов. В прошлой кампании вингер вышел на поле в 29 матчах Серии А (2 гола и 6 ассистов).