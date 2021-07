Моуринью нашел нового №1 для Ромы - своего соотечественника

33-летний вратарь Руи Патрисиу - первый новичок «джаллоросси» летом - он прибыл из английского клуба "Вулверхэмптон Вандерерз".

Выкуп контракта обошелся "Роме" в 11,5 миллиона евро, сообщает клуб.

Патрисиу подписал 3-летний контракт, который действует до 30 июня 2024 года. Он сказал:

Руи Патрисиу провел 97 матчей за сборную Португалии, выиграл с ней чемпионат Европы 2016 года.

Начал свою клубную карьеру в "Спортинг", а после перехода к волкам в 2018 году зарекомендовал себя одним из лучших вратарей АПЛ.

Еще один португалец "Ромы", гендиректор Тиагу Пинту, добавил:

Патрисиу будет выступать в "Роме" под №1.

Welcome to Roma, Rui Patricio!

