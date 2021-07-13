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Моуринью нашел нового №1 для Ромы - своего соотечественника
№1 в сборной Португалии
Фото: Рома
33-летний вратарь Руи Патрисиу - первый новичок «джаллоросси» летом - он прибыл из английского клуба "Вулверхэмптон Вандерерз".
Выкуп контракта обошелся "Роме" в 11,5 миллиона евро, сообщает клуб.
Патрисиу подписал 3-летний контракт, который действует до 30 июня 2024 года. Он сказал:
Жозе Моуринью - один из лучших тренеров в мире. Я очень рад начать работать с ним и делать все возможное, чтобы помочь команде.
Руи Патрисиу провел 97 матчей за сборную Португалии, выиграл с ней чемпионат Европы 2016 года.
Начал свою клубную карьеру в "Спортинг", а после перехода к волкам в 2018 году зарекомендовал себя одним из лучших вратарей АПЛ.
Еще один португалец "Ромы", гендиректор Тиагу Пинту, добавил:
Руи Патрисиу приносит с собой огромный успех сборной Португалии и ряда сезонов в АПЛ, в которых он только подчеркнул свою качественную игру. Мы уверены, что наши игроки получат пользу от приезда вратаря с множеством международного опыта, на который следует обратить внимание.
Патрисиу будет выступать в "Роме" под №1.
New No. 1⃣ ... ???????????????????????????????? ????— AS Roma English (@ASRomaEN) July 13, 2021
Welcome to Roma, Rui Patricio! ????????
#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/otd2nDvqDc
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