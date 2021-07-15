Италия
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Новоиспеченный чемпион Европы определился относительно своего будущего в Серии А
Фото: Наполі
Джованни Ди Лоренцо подписал новый контракт с "Наполи".
На этот раз он будет действовать до июня 2026, подтверждает клуб.
27-летний правый латераль, который может сыграть на позиции центрального защитника и правого полузащитника, играет за Наполи с 2019 года.
В сезоне 2020/21 сыграл 49 матчей, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.
Джованни сыграл 6 матчей на Евро-2020 в составе сборной Италии и вместе с ней стал чемпионом Европы.
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