Новоиспеченный чемпион Европы определился относительно своего будущего в Серии А

Джованни Ди Лоренцо подписал новый контракт с "Наполи".

На этот раз он будет действовать до июня 2026, подтверждает клуб.

27-летний правый латераль, который может сыграть на позиции центрального защитника и правого полузащитника, играет за Наполи с 2019 года.

В сезоне 2020/21 сыграл 49 матчей, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

Джованни сыграл 6 матчей на Евро-2020 в составе сборной Италии и вместе с ней стал чемпионом Европы.