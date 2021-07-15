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Новоиспеченный чемпион Европы определился относительно своего будущего в Серии А

Италия
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Новоиспеченный чемпион Европы определился относительно своего будущего в Серии А

Фото: Наполі

Новина українською

Джованни Ди Лоренцо подписал новый контракт с "Наполи".

На этот раз он будет действовать до июня 2026, подтверждает клуб.

27-летний правый латераль, который может сыграть на позиции центрального защитника и правого полузащитника, играет за Наполи с 2019 года.

В сезоне 2020/21 сыграл 49 матчей, забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

Джованни сыграл 6 матчей на Евро-2020 в составе сборной Италии и вместе с ней стал чемпионом Европы.

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В статье: Евро-2020 Наполи (Неаполь) Джованни Ди Лоренцо
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