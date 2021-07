Один из лучших вратарей Серии А перешел в Удинезе

14-я команда Серии А, "Удинезе", подписала 30-летнего вратаря Марко Сильвестри.

Соглашение с клубом из города Удине подписано до 2024 года.

Его контракт приобретен в "Эллас Вероны" (10 место) по 2,5 млн евро. Здесь Марко выступал с 2017 года.

В прошлом сезоне Сильвестри сыграл 34 матча за "Эллас Верону", пропустил 42 гола, а 7 матчей сыграл "на ноль".

Ранее он выступал за английский "Лидс", а также "Кьево", "Кальяри", "Падову", "Реджину" и "Модену".

