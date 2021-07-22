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Один из лучших вратарей Серии А перешел в Удинезе
Из центра Италии - на восточную окраину
Фото: Удінезе
14-я команда Серии А, "Удинезе", подписала 30-летнего вратаря Марко Сильвестри.
Соглашение с клубом из города Удине подписано до 2024 года.
Его контракт приобретен в "Эллас Вероны" (10 место) по 2,5 млн евро. Здесь Марко выступал с 2017 года.
В прошлом сезоне Сильвестри сыграл 34 матча за "Эллас Верону", пропустил 42 гола, а 7 матчей сыграл "на ноль".
Ранее он выступал за английский "Лидс", а также "Кьево", "Кальяри", "Падову", "Реджину" и "Модену".
L'arrivo del nuovo portiere bianconero @MarcoSilver1991 in ritiro a St. Veit ????— Udinese Calcio (@Udinese_1896) July 21, 2021
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Our new goalkeeper Marco #Silvestri has arrived in Sankt Veit for our training camp ????
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/rSq5V8BKlb
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