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Лукаку не продается. Директор Интера опроверг слухи о продаже
Ромелу нужен Индзаги
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку останется в клубе и не покинет команду этим летом. Об этом сообщил генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта.
"Лукаку не продается, абсолютно точно. Это важная фигура на шахматной доске Индзаги", – заявил Маротта.
В прошлом сезоне "Интер" стал чемпионом Италии, а бельгиец записал на свой счет 24 мяча в рамках Серии А.
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Источник:FCInter1908
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