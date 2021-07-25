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Лукаку не продается. Директор Интера опроверг слухи о продаже

Италия
(2 голосов)

Ромелу нужен Индзаги

Лукаку не продается. Директор Интера опроверг слухи о продаже

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку останется в клубе и не покинет команду этим летом. Об этом сообщил генеральный директор "нерадзурри" Беппе Маротта.

"Лукаку не продается, абсолютно точно. Это важная фигура на шахматной доске Индзаги", – заявил Маротта.

В прошлом сезоне "Интер" стал чемпионом Италии, а бельгиец записал на свой счет 24 мяча в рамках Серии А.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Беппе Маротта
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Источник:
FCInter1908

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