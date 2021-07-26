  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Миланский вундеркинд расторг контракт с клубом из Серии Б
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миланский вундеркинд расторг контракт с клубом из Серии Б

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Герой множества нарезок с финтами не закрепился в очередном клубе

Миланский вундеркинд расторг контракт с клубом из Серии Б

Фото: Milan / Автор: неизвестен

Новина українською

Хаким Мастур расторг контракт с итальянской “Реджиной” из Серии Б, спустя полтора года после его подписания. Последние пол сезона он провел в аренде в Серии Ц.

Хаким присоединился к “Реджине” свободным агентом осенью 2019, а в январе этого года был отдан в аренду в “Капри” из Серии Ц.

Мастур обрел известность в 16 лет, будучи переведенным из молодежки “Милана” в основной состав. В интернете сразу же нашли множество нарезок с его невероятными финтами и дриблингом. Фанаты “россонери” возложили большие надежды на эффектного полузащитника, которые он не оправдал.

Марокканец с 2015 года успел сыграть в Голландии, Испании, Греции и Италии, но нигде так и не продемонстрировал что-либо кроме выдающихся финтов.

Читайте такжеЗвезда YouTube и бездарь в жизни. Поучительная история Хашима Мастура

В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей в Серии Б и один в Кубке Италии с “Реджиной” и 10 в Серии Ц с “Капри”, забив в них один мяч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реджина (Италия) Милан Хашим Мастур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...