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Миланский вундеркинд расторг контракт с клубом из Серии Б
Герой множества нарезок с финтами не закрепился в очередном клубе
Фото: Milan / Автор: неизвестен
Хаким Мастур расторг контракт с итальянской “Реджиной” из Серии Б, спустя полтора года после его подписания. Последние пол сезона он провел в аренде в Серии Ц.
Хаким присоединился к “Реджине” свободным агентом осенью 2019, а в январе этого года был отдан в аренду в “Капри” из Серии Ц.
Мастур обрел известность в 16 лет, будучи переведенным из молодежки “Милана” в основной состав. В интернете сразу же нашли множество нарезок с его невероятными финтами и дриблингом. Фанаты “россонери” возложили большие надежды на эффектного полузащитника, которые он не оправдал.
Марокканец с 2015 года успел сыграть в Голландии, Испании, Греции и Италии, но нигде так и не продемонстрировал что-либо кроме выдающихся финтов.
В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей в Серии Б и один в Кубке Италии с “Реджиной” и 10 в Серии Ц с “Капри”, забив в них один мяч.
Risoluzione Hachim #Mastour ????— Reggina 1914 (@Reggina_1914) July 26, 2021
???? Il comunicato: https://t.co/aeaOQTwtfc pic.twitter.com/YLgptdGHhZ
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