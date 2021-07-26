Миланский вундеркинд расторг контракт с клубом из Серии Б

Хаким Мастур расторг контракт с итальянской “Реджиной” из Серии Б, спустя полтора года после его подписания. Последние пол сезона он провел в аренде в Серии Ц.

Хаким присоединился к “Реджине” свободным агентом осенью 2019, а в январе этого года был отдан в аренду в “Капри” из Серии Ц.

Мастур обрел известность в 16 лет, будучи переведенным из молодежки “Милана” в основной состав. В интернете сразу же нашли множество нарезок с его невероятными финтами и дриблингом. Фанаты “россонери” возложили большие надежды на эффектного полузащитника, которые он не оправдал.

Марокканец с 2015 года успел сыграть в Голландии, Испании, Греции и Италии, но нигде так и не продемонстрировал что-либо кроме выдающихся финтов.

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В прошлом сезоне игрок провел 11 матчей в Серии Б и один в Кубке Италии с “Реджиной” и 10 в Серии Ц с “Капри”, забив в них один мяч.