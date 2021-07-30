Италия
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Мхитарян и Пепе подрались во время товарищеского матча
Спровоцировал португалец
Фото: fcporto.pt
28 июля состоялся товарищеский матч между "Ромой" и "Порту". Во время игры португальский защитник Пепе, известный своими провокационным и жестким стилем игры, грубо сыграл против хавбека римлян Генриха Мхитаряна. Тот терпеть не стал и накинулся на обидчика.
Впрочем, драку удалось потушить игрокам и тренерам клуба. Игра же в итоге завершилась со счетом 1:1.
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30.07.2021 в 09:14
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