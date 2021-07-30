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Мхитарян и Пепе подрались во время товарищеского матча

Италия
(2 голосов)

Спровоцировал португалец

Мхитарян и Пепе подрались во время товарищеского матча

Фото: fcporto.pt

Новина українською

28 июля состоялся товарищеский матч между "Ромой" и "Порту". Во время игры португальский защитник Пепе, известный своими провокационным и жестким стилем игры, грубо сыграл против хавбека римлян Генриха Мхитаряна. Тот терпеть не стал и накинулся на обидчика.

Впрочем, драку удалось потушить игрокам и тренерам клуба. Игра же в итоге завершилась со счетом 1:1.

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В статье: Генрих Мхитарян Пепе
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Комментарии (1)
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СТОП крот (Киев)
30.07.2021 в 09:14
Пепе - самая грязная свинья в футболе. Только срна мог с ним сравниться
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