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Эриксен вернулся в расположение Интера
Датчанин вернулся в клуб
Sky Sports
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.
29-летний футболист встретился с партнёрами и тренерским штабом. Отмечается, что Кристиан находится в идеальном физическом и психологическом состоянии. Ему предстоит пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.
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