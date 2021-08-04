Эриксен вернулся в расположение Интера

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист встретился с партнёрами и тренерским штабом. Отмечается, что Кристиан находится в идеальном физическом и психологическом состоянии. Ему предстоит пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.