Тонко, но пока не рвётся. Соперник Динамо - Интер - бушует, но стоит на ногах

Сегодня в итальянской Монце состоится товарищеский матч "Интера" с "Динамо". Чемпион Украины подходит к нему весьма спокойным, после уверенного начала сезона. Не особо беспокоясь даже из-за бурь в стакане воды вокруг Жерсона Родригеса и Карлоса Де Пены. А вот чемпион Италии бушует. Многим кажется, что тонет. Продажа Ромелу Лукаку в "Челси" за 115 миллионов евро сотрясла его до основания, а финансовые проблемы владельцев способны сотрясти ещё больше. Трясёт настолько, что он даже закрыл трибуны в Монце. Тем не менее, он способен удержаться на плаву.

Король ушёл

Прежде всего, роман Лукаку с "Интером" был замечательным, незабываемым. Бельгиец останется в истории как главный герой знакового Скудетто, прервавшего девятилетнюю гегемонию "Ювентуса". В Серии А он стал монстром, устрашающим, неудержимым. Не случайно он после очередной прямой победы над Златаном Ибрагимовичем заявил о новом короле Милана. Не случайно Антонио Конте выдирал его из Англии, стуча по столу боссов "Интера" и обещая, что сделает из него игрока другого измерения. Так и получилось. Он стал королём лиги. Как даже писали, он стал "Интером".

Он бы остался, если бы остался Конте. Он даже хотел вначале остаться с Симоне Индзаги. Но, когда понял, что уровень "Интер" не сохранит и что владельцы судорожно ищут прибыль, понял, что пора возвращаться в Англию. Именно в клуб, в котором начинал, в котором его называли наследником Дидье Дрогба, кем он мечтал стать. Он покидал Британию побитым, униженным, ему вслед неслись насмешки из-за лишнего веса, неуклюжей игры. Италия стала для него санаторием, он даже начал здесь бизнес. Но он ничего не забыл, и жажда взять реванш и доказать горела всегда.

В "Челси" его ждут с горячими объятиями. Девять из 13-ти первых постов официальной страницы клуба в Facebook после его прихода - о нём. Главное фото - его. И это при том, что только-только команда выиграла Суперкубок Европы и уже стартует лига. Ему стоило возвратиться. И, ведь получил в два раза большую зарплату - 15 миллионов против 7.5 в Италии, и, поскольку "Челси", обладатель Кубка Чемпионов, в сезоне 2021/22 будет яростно бороться за все трофеи. В то время, как президент "Интера" Стивен Чжан прямо заявляет, что хочет лишь удержаться в зоне Лиги Чемпионов.

По всем этим причинам я не соглашаюсь с реакцией фанов "Интера", назвавших его очередным наёмником, нарушителем обещаний, практически предателем, напомнивших, что совсем недавно называл "Интер" домом, а теперь говорит о возвращении домой, в "Челси". Снявших его изображения с муралов и баннеров. Он все же ушёл не в "Ювентус". Причины его ухода объективны. И виноват не он.

Да Здравствует анархия!

С другой стороны, и последних можно понять. После девяти лет страданий они поверили, что с таким замечательным составом и тренером начинается их эпоха. Что наконец-то достигли Земли Обетованной. Падение оказалось крайне болезненным, возвращение сумасшедшего, Pazza "Интера", который Конте изгнал - как нож в сердце. Потому реакция на любое событие, любой уход такая острая. Тем более, что будущее неизвестно и похоже на сидение на пороховой бочке. Царят панические слухи о том, что распродадут всех, что банкротство близко. Царит атмосфера "Всё пропало".

Мемы о тонущем "Титанике" с надписью "Интер", с уплывающими на шлюпках Ашрафом Хакими и Лукаку, с готовыми уплыть другими и лишь с оркестром из Симоне Индзаги и новичка Хакана Чалханоглу, продолжающими играть, болельщиков "Интера" не бесят, а пугают. Потому что слишком похожи на правду.

Атмосфера настолько накалена, что трибуны на товарищеском матче против "Пармы" были заполнены баннерами и кричалками против Чжанов, размахиванием десятидолларовыми купюрами с выкриками "мы выкупим у тебя Лукаку". Как результат - клуб объявил, что матч против "Динамо" пройдёт без зрителей. Не объяснив причину, но все всё поняли. Чжаны боятся своих болельщиков.

Разумеется, причины паниковать есть. Концерн Сунинг весной уверял, что испытывает проблемы прежде всего из-за нового запрета китайских властей на вкладывание денег за границей. Но это оказалось лишь отмазкой. Сама компания на грани краха, уже продала 17 процентов своих акций, распродаёт активы. Закрытие своего китайского клуба "Цзянсу Сунинг" сразу же после победы в чемпионате уже было знаком. Ясно, что её дни и в "Интере" сочтены. Весной она не могла выплатить зарплаты за осень, взятый у Oaktree кредит в почти 300 миллионов евро пошёл на уплату долгов.

Сейчас организовалась группа китайских гигантов вроде Alibaba, Haier, TCL плюс власти. Все "спасают" концерн. Хотя на самом деле это выглядит как попытка акул разорвать слабую жертву по частям. С примесью политики. Многие призывают Чжана уйти, если он действительно любит клуб, как говорит. В том числе и ультрас. Вопрос, есть ли куда. Ведь ещё и висят облигации клуба, по которым нужно выплатить 400 миллионов в 2022-ом году. Кто сумеет? Да даже за трансфер самого Лукаку в 2019-ом году ещё не выплатили "Манчестер Юнайтед" 55 миллионов! И это одна из причин продажи.

Эдер, игравший за "Интер", а затем "Цзянсю", и открыто критикующий концерн, говорит: "Они выбросили всю нашу тяжёлую работу в "Цзянсю", а теперь делают это и в "Интере" с целью лишь положить себе в карман лишние сто миллионов евро. Им плевать на футбол и своих работников". После же оформления трансфера Лукаку он саркастически поправился "я ошибся на сто миллионов". То есть они хотят двести. Которые почти добыли с трансферов Лукаку (115) и Хакими (70). И явно вложат их не в трансферы "Интера". Но ведь не просто украдут из жадности. Их проблемы очевидны.

Конечно, концерн не добавил веры в себя своими поступками. В начале лета Чжан поставил цель выйти из Меркато с 80-ю миллионами прибыли и сократить зарплатную ведомость на 15-20 процентов. Трансфер Хакими почти выполнил первое задание и функционеры клуба уже начали заявлять, что никого из звёзд больше не продадут. Вот только на 80 выйти не удавалось, а на зарплатах вообще не получилось сэкономить. В итоге продлили Раноккию, Д'Амброзио, Коларова, которых собирались отпустить, и не смогли избавиться от Артуро Видаля и Алексиса Санчеса с их огромными зарплатами.

А тем временем "Челси" всё увеличивал предложения по Лукаку. И сам Ромелу уже хотел уходить. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление Генерального директора Джузеппе Маротты, спортивного директора Пьеро Аузилио и Индзаги, сделка состоялась.

Тонко, но не рвётся

Ясно, что следующим летом, если не ранее, "Интер" ожидает настоящее землетрясение. Ясно, что у Сунинг мало шансов вернуть долг Oaktree за три года, и тогда клуб перейдёт к последним, американскому хедж-фонду. Точно так, как случилось с "Миланом". Разрешение использовать лишь 50 миллионов из заработанных на Хакими и Лукаку сковывает. Тем не менее, кое-какие обнадёживающие знаки есть. Наконец-то удалось договориться с ненужными Раджей Наингголаном и Жоау Мариу и отпустить их свободными агентами. Да, покупали этих ребят в целом за 80 миллионов евро, но выбора нет.

Также хорошие новости пришли со спонсорской нивы. Легендарное партнёрство с Pirelli завершилось, и вместо него новым главным спонсором стала Socios.com - известная платформа, работающая с блокчейном и с криптовалютой. "Манчестер Сити", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Милан" уже сотрудничают с ней. Говорят о 20-ти миллионах евро в год. Также близки соглашения с Lenovo и брендом одежды Moncler. Департамент маркетинга работает на полную, о чем говорит смена лого клуба на более современный, молодёжный вариант.

Да и в кадровом плане всё сейчас не так плохо. Агент Лаутаро Мартинеса уже несколько раз заявил, что его клиент счастлив в "Интере" и не собирается уходить. Лидеры обороны также не уходят. Более того, почти подписан Дензел Думфриз из ПСВ за около 15-ти миллионов. Нидерландец очень хорошо проявил себя на Евро и может отлично заменить Хакими. Чалханоглу ещё месяц назад пришёл свободным агентом на замену Кристиану Эриксену и может стать важным игроком. По голам и ассистам, по созданным моментам он выдаёт больше, чем любой другой полузащитник команды.

Почти подписан и форвард. За Эдином Джеко охотились несколько лет и наконец-то заполучили, причём бесплатно, лишь с двумя миллионами бонусов. Да, в 35 лет он не ровня Лукаку, забивает мало. Но он прирождённый бомбардир и лидер и способен быть отличным игроком ротации. А клуб ещё ищет форварда, воюя за Хоакина Корреа из "Лацио" и даже Лоренцо Инсинье, которого "Наполи" может продать.

Ну и тренер у него подходящий.

Индзаги играет по той же схеме, что и Конте - 3-5-2, в том же стиле, интенсивно, с быстрым переходом в атаку, с активностью правого фланга и без особого желания владеть мячом. Идеальный выбор наставника в тактическом плане. Самобытный тренер отлично поработал пять лет в "Лацио", брал с ним трофеи, выходил в этом году туда, где "Интер" не был восемь лет - в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Человек с характером, он привык работать при минимальных тратах крайне скупого Клаудио Лотито, привык ограждать игроков от внешних бурь.

"Интер" - никак не фаворит в борьбе за Скудетто, но далеко не мёртв. Экс-игрок "Ювентуса" Алессио Таккинарди прав. Нынешний состав и тренер более чем способны удержать команду на плаву, в Топ-4 лиги. Конечно, землетрясения могут произойти в любой момент. Новой династии точно не будет. Повторяются 70-80-е, когда "нерадзурри" очень уверенно, ярко брали чемпионат, но затем исчезали лет на десять. Болельщики о таком помнят и боятся. Но сейчас клубу лучше всего думать не о прошлом или ближайшем будущем, а о настоящем. А в настоящем есть с чем работать.