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Официально: Эдин Джеко и Дензен Дюмфрис - игроки Интера
Клуб получил пополнение после поединка с "Динамо"
Миланский "Интер" объявил о трансферах боснийца Эдина Джеко и голландца Дензела Дюмфриса.
35-летний босниец подписал контракт на два года, а сумма сделки составила 15 миллионов евро. Джеко уже успел принять участие в товарищеском матче "Интера" против киевского "Динамо" и отметился голом.
Соглашение с Дюмфрисом рассчитано до 2025 года. Сумма сделки по трансферу игрока "ПСВ" составила 12,5 миллиона евро без учетов бонусов.
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Источник:Твиттер ФК "Интер"
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
15.08.2021 в 00:14
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