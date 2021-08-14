Официально: Эдин Джеко и Дензен Дюмфрис - игроки Интера

Миланский "Интер" объявил о трансферах боснийца Эдина Джеко и голландца Дензела Дюмфриса.

35-летний босниец подписал контракт на два года, а сумма сделки составила 15 миллионов евро. Джеко уже успел принять участие в товарищеском матче "Интера" против киевского "Динамо" и отметился голом.

Соглашение с Дюмфрисом рассчитано до 2025 года. Сумма сделки по трансферу игрока "ПСВ" составила 12,5 миллиона евро без учетов бонусов.