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Официально: Эдин Джеко и Дензен Дюмфрис - игроки Интера

Италия
(1 голосов)

Клуб получил пополнение после поединка с "Динамо"

Официально: Эдин Джеко и Дензен Дюмфрис - игроки Интера

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Миланский "Интер" объявил о трансферах боснийца Эдина Джеко и голландца Дензела Дюмфриса.

35-летний босниец подписал контракт на два года, а сумма сделки составила 15 миллионов евро. Джеко уже успел принять участие в товарищеском матче "Интера" против киевского "Динамо" и отметился голом.

Соглашение с Дюмфрисом рассчитано до 2025 года. Сумма сделки по трансферу игрока "ПСВ" составила 12,5 миллиона евро без учетов бонусов.

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В статье: Эдин Джеко Интер (Италия) Дензен Дюмфрис
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
15.08.2021 в 00:14
Дюмфриса этого за 12млн берут,а Мыколенко у Суркиса стоит 30,вот же молодец! Клоун,гноить пацанов и дальше будет
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