Моуриньо – об Абрахаме: Уход из АПЛ подтверждает амбиции. Мало англичан сделало карьеру за рубежом

Алленаторе итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо поделился своим мнением о переходе в римскую команду английского форварда Тэмми Абрахама из лондонского "Челси".

"Подождем и увидим. Я знаю его с детства. Он не играл под моим руководством, потому что ему было 14-15 лет, когда я был в "Челси". Однако я хорошо его знаю – и как игрока, и как человека. Уход из АПЛ подтверждает амбиции. Мало англичан сделало карьеру за рубежом".