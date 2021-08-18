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Моуриньо – об Абрахаме: Уход из АПЛ подтверждает амбиции. Мало англичан сделало карьеру за рубежом
Тэмми прибыл в Рим
AS Roma
Алленаторе итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо поделился своим мнением о переходе в римскую команду английского форварда Тэмми Абрахама из лондонского "Челси".
"Подождем и увидим. Я знаю его с детства. Он не играл под моим руководством, потому что ему было 14-15 лет, когда я был в "Челси". Однако я хорошо его знаю – и как игрока, и как человека. Уход из АПЛ подтверждает амбиции. Мало англичан сделало карьеру за рубежом".
"Он уходит, чтобы вернуться в сборную, сыграть на чемпионате мира, добиться успеха за пределами Англии. Сейчас мне очень нравятся те варианты атакующей линии, которые у нас есть".
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