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Ювентус попытается подписать защитника Манчестер Сити
Игрок недоволен потерей места в стартовом составе
"Ювентус" интересуется защитником "Манчестер Сити" Эмериком Ляпортом, пишет The Times.
По информации СМИ, Ляпорт хочет уйти из-за того, что он недоволен потерей места в стартовом составе команды.
В 2018 году Ляпорт перешел в "Манчестер Сити" из "Атлетика". В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.
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