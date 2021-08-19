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Ювентус попытается подписать защитника Манчестер Сити

Италия
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Игрок недоволен потерей места в стартовом составе

Ювентус попытается подписать защитника Манчестер Сити

Новина українською

"Ювентус" интересуется защитником "Манчестер Сити" Эмериком Ляпортом, пишет The Times.

По информации СМИ, Ляпорт хочет уйти из-за того, что он недоволен потерей места в стартовом составе команды.

В 2018 году Ляпорт перешел в "Манчестер Сити" из "Атлетика". В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Сити Эмерик Ляпорт
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