Ювентус попытается подписать защитника Манчестер Сити

"Ювентус" интересуется защитником "Манчестер Сити" Эмериком Ляпортом, пишет The Times.

По информации СМИ, Ляпорт хочет уйти из-за того, что он недоволен потерей места в стартовом составе команды.

В 2018 году Ляпорт перешел в "Манчестер Сити" из "Атлетика". В сезоне-2020/21 он провел 16 матчей в АПЛ и не отличился результативными действиями.