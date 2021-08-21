Серия А. Чемпион начинает с вопросами к обороне, но без вопросов к результату

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа" 4:0

Голы: Шкриньяр 6, Чалханоглу 14, Видаль 74, Джеко 87

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Думфриз 84), Дармиан, Брозович, Барелла (Весино 77), Сенси (Видаль 69), Чалханоглу (Сатриано 77), Перишич (Димарко 69), Джеко

"Дженоа": Сиригу, Ванхезден, Бираски (Сабелли 46), Кришито, Стураро (Мелегони 71), Бадель, Ровелла, Эрнани (Бьянки 46), Камбиазо (Серпе 46), Пандев, Каллон (Фавилли 54)

Предупреждения: Весино 78 - Кришито 1, Стураро 76

Межсезонье "Интера", которое хочется забыть, позади. Антонио Конте ушел, ушли Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими, слухи о коллапсе Сунинг и возможной продаже других звёзд раскачивали клуб, мемы с Титаником стали популярными. Однако "нерадзурри" с новым главным тренером, привычным к неспокойным клубам Симоне Индзаги, удалось сохранить структуру, даже усилиться. А ветеран и капитан команды Самир Ханданович говорил об опыте команды, работе вместе в течение нескольких лет и о том, что она знает, что делать. Похоже, действительно знает.

Новые игроки немало помогли. Уже на шестой минуте пришедший из "Милана" Хакан Чалханоглу навесил угловой на голову Шкриньяру, вскоре после отбора и паса пришедшего из "Ромы" Эдина Джеко турок классно пробил низом с 20-ти метров. Начало в стиле Конте. Далее же "Интер" работал также в стиле Конте, очень чётко. То позволял сопернику разыгрывать у ворот Сиригу, то сам разыгрывал. В любом случае, не подпуская его к воротам Хандановича. После первого гола удар Брозовича издали потащил Сиригу, после второго Джеко замкнул прострел в перекладину.

Тревожные звонки все же были. Ещё при счёте 1:0 Каллона вдруг вывели на вратаря. То же произошло на 44-ой минуте. Хозяевам повезло с двумя плохими ударами Яя. Но эти моменты выбивались из общего контекста игры.

Когда в начале второго тайма 20-летний сьерра-леонец вновь получил мяч в штрафной и уже попал в створ (слабо), это уже не выбивалось. Гости смелее владели мячом, Сабелли и Пандев разыграли в центре штрафной, и удар первого отбивал Ханданович. "Интер" заснул. Правда, к середине тайма проснулся, вернул себе мяч. Джеко замыкал головой угловой Димарко и умудрился попасть во вратаря. Вскоре Эдин в контратаке пробил издали, Сиригу лишь отбил, и Барелла пяткой сбросил на Видаля. А гости вновь не забили. Шкриньяр потащил мяч Ванхездена с линии ворот.

Явно мотивированный Джеко в итоге еще и добился своего. Он замкнул головой навес Видаля.

Чемпион начинает сезон разгромной победой. Не без серии вопросов к обороне, но в целом весьма уверенно. Чувствовалось, что он ещё мог немало добавить и будет добавлять. Он даже получил быстрый ответ на главный вопрос. Атака даже без Лукаку блистала и забила много. Отличное начало.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Сассуоло" 2:3

Голы: Дзакканьи 71 (пен.), 90 - Распадори 32, Джуричич 51, Траоре 77

"Эллас Верона": Пандур, Давидович, Гюнтер, Чеккерини (Ди Кармине 55), Казале (Маньяни 73), Хонгла (Тамез 55), Велозу, Лазович, Барак (Илич 73), Дзакканьи, Калинич (Канселлери 46)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Кирикеш (Айхан 90+1), Д. Феррари, Рожерио, Фраттези (Маньянелли 84), Лопес, Джуричич (Дефрель 84), Распадори (Траоре 67), Бога, Капуто (Скамакка 90+1)

Предупреждения: Велозу 35, Ди Кармине 75 - Лопес 23, Джуричич 79

Удаление: Велозу 45+1 (вторая желтая)

Лето "Вероны" и "Сассуоло" было не таким бурным. Но все же обе команды сменили тренеров, расставшись с харизматичными строителями - Иваном Юричем и Роберто Де Дзерби. Обе также потеряли очень важных игроков для себя. Первые - одного из лучших вратарей лиги Сильвестри, вторые - лидера центра поля Локателли. Хотя баланс сил в очном матче это не изменило. В них "Сассуоло" играет лучше, он просто выше уровнем, чуть не забрал седьмое место в мае против десятого - веронцев. Так что результат логичен.

В первом тайме хозяева чаще угрожали воротам, чем гости. Калинич ударом головой даже сотряс каркас ворот. Но почти сразу же после этого Распадори забил с паса Джуричича, а тайм закончился второй желтой карточкой Велозу. Второй же начался комбинацией Джуричича с Капуто. Храбрые веронцы боролись вдесятером, на крученый удар Траоре Дзакканьи ответил пенальти и похожим крученым. Но этого не хватило.

Дебют в Серии А молодого тренера Алессио Диониси удался. А Эусебио Ди Франческо после оглушительных провалов в "Сампдории" и "Кальяри" и каденцию в "Вероне" начинает неудачно.