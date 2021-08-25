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Роналду собирается перейти в Манчестер Сити этим летом

Италия
(2 голосов)

У португальца не так много времени

Роналду собирается перейти в Манчестер Сити этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет L'Equipe.

По информации источника, португальский футболист намерен продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Сообщается, что переход Роналду в стан "горожан" может состояться в нынешнее трансферное окно. Летнее окно в Англии будет закрыто 31 августа.

Напомним, Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Сити
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Комментарии (13)
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 00:36
Та ну нах. Нужен он там, как корове седло. Месси вон бесплатно не захотели брать, а за этого 36 летнего пенса ещё плати. Та понты это всё. Шо мы Роника не знаем? Пойдёт в ПСЖ, как миленький.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:22
Можна і в Мілан, але засцить туди піти.
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0
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Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 00:29
Не витримає конкуренції із Іброю
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+1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:31
100%, навіть якщо Ібра буде вічно травмований. Так от чому Мессі в Мілан не перейшов))).
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:36
Питання: доньці 5 років, чи варто її повезти на футбол (на Динамо)?
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Loader (Днепр)
25.08.2021 в 01:08
Зачем? На обезьян, прыгающих за воротами, смотреть?
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:21
Тільки ПСЖ, МЮ або Баварія, більше ніхто його не візьме, а інших він не захоче).
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Барселиниус (землянин)
25.08.2021 в 00:45
И Бавария не захочет. МЮ? Ну может быть... Хотя тоже вряд ли.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:46
Значить буде Ліга пенсіонерів.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:19
А він їм потрібен?
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Dr. House (Поділля)
25.08.2021 в 00:12
О, с Месси закончили, теперь с КР начали))). В ЖКХ было бы прикольнее)))
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Algrab (Костопiль)
25.08.2021 в 00:16
Це точно...
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.08.2021 в 00:44
Що таке ЖКХ? А то я не в курсі)
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