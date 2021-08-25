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Роналду собирается перейти в Манчестер Сити этим летом
У португальца не так много времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет L'Equipe.
По информации источника, португальский футболист намерен продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Сообщается, что переход Роналду в стан "горожан" может состояться в нынешнее трансферное окно. Летнее окно в Англии будет закрыто 31 августа.
Напомним, Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года.
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Комментарии (13)
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