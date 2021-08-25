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Алексис Санчес попал на радары Фенербахче
Форвард может отправиться в Стамбул
Inter
Нападающий футбольного клуба "Интер" Алексис Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом пишет журналист Николо Скира в своём "твиттере". Итальянский инсайдер утверждает, что к чилийцу проявляет интерес "Фенербахче", который начал переговоры с агентом футболиста.
Сделка определяется как сложная, так как по текущему контракту, Санчес зарабатывает € 7 млн в год. Турецкий клуб готов предложить не более € 3,5 млн в сезон.
В прошлом сезоне Санчес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач.
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