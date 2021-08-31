Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус официально вернул своего воспитанника
Мойзе, добро пожаловать домой
Juventus
Туринский "Ювентус" объявил о возвращении в итальянский клуб нападающего Мойзе Кина. Форвард будет выступать за "бьянконери" на правах арендного соглашения до 2023 года. Клуб заплатит за аренду 7 миллионов евро.
По истечению ее срока "Юве" выплатит за Кина за 28 миллионов евро в течение трех лет. Также "Старая синьора" прописала в соглашении 3 миллиона евро бонусов.
Напомним, два года назад Кин переехал из Турина, тогда "Эвертон" приобрел футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Кин играл в аренде за "ПСЖ".
Moise Kean è di nuovo a casa! ????⚪⚫— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021
#WelcomeBackMoise pic.twitter.com/IqXHnxA8BY
Популярное сейчас
- Салернитана близка к подписанию Жерсона Родригеса
- Кубок Украины: 9 матчей последнего дня лета с участием команд Первой и Второй лиг
- Источник: Милевский завершает карьеру футболиста
- Роналду забрал свои вещи с тренировочной базы Ювентуса
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО