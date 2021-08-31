Ювентус официально вернул своего воспитанника

Туринский "Ювентус" объявил о возвращении в итальянский клуб нападающего Мойзе Кина. Форвард будет выступать за "бьянконери" на правах арендного соглашения до 2023 года. Клуб заплатит за аренду 7 миллионов евро.

По истечению ее срока "Юве" выплатит за Кина за 28 миллионов евро в течение трех лет. Также "Старая синьора" прописала в соглашении 3 миллиона евро бонусов.

Напомним, два года назад Кин переехал из Турина, тогда "Эвертон" приобрел футболиста за 25 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Кин играл в аренде за "ПСЖ".