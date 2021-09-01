Не нужно оплакивать баланс. Итоги летнего Меркато в Серии А

Итальянские СМИ чуть ли не оплакивают результаты Меркато в Серии А. Потеряны два лучших бомбардира - Криштиану Роналду (обладатель официального трофея лучшего форварда лиги предыдущего сезона) и Ромелу Лукаку (лучший игрок лиги). Ушли официально лучший защитник Кристиан Ромеро и лучший вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Ашраф Хакими. И ни одна звезда, кроме 34-летнего Оливье Жиру, лигу не пополнила. Команды главным образом экономили. Трансферное сальдо всей лиги, по данным Transfermarkt, вышло отрицательным, но всего 58 миллионов евро. Меньше трех в среднем на клуб.

Вместе с тем, Серия А стала второй в Европе по тратам на игроков. 549 миллионов. После АПЛ, которая, разумеется, далеко впереди. Вторая она и по заработкам - 491. Клубы пытались прежде всего выстроить командный баланс. И небезуспешно. Атака лиги точно не потеряла с уходом Лукаку и КриРо, ведь в первых 20-ти матчах сезона уже забиты 66 мячей. Так что оплакивать не нужно. Хотя в итогах Меркато действительно приходится прежде всего отмечать тех, кто меньше потеряли.

Меньше потеряли и достаточно приобрели

В такой категории среди лидеров "Рома". Два ее заметных игрока ушли, потому что хотели. Вот только жаль, что бесплатно. Экс-капитан Эдин Джеко после слабых двух сезонов и череды ссор, Педро - понимая, что будет мало играть у Жозе Моуриньо. В "минус" клубу также неспособность заработать на ненужных игроках или расстаться с ними. Алессандро Флоренци, Дженгиз Ундер, Робин Ольсен, Джастин Клюйверт вновь в арендах, там и вратарь Пау Лопес. А Нзонзи, Сантон и Фасио в клубе, и с ними сейчас воюют. Последний даже через адвоката требует вернуть его в основную обойму.

С другой стороны, клубу удалось хотя бы наконец-то разорвать контракт с Хавьером Пасторе и сберечь тем самым восемь миллионов евро. Переподписать Генриха Мхитаряна. А еще, несмотря на долг в 300 миллионов и убыток в 150, потратить более 80-ти на усиление. Преемники Джеко Тамми Абрахам из "Челси" и Эльдор Шомуродов из "Дженоа" уже забивают, ассистируют и вызывают восторг. Уругваец Матиас Винья из "Палмейраса" прикрывает левый фланг обороны во время травмы Спинаццолы. А вратарь Руй Патрисиу уже кажется островом надежности, впервые в клубе после Алиссона.

Моуриньо заявил, что разве что Маурисио Почеттино может быть доволен своим составом. Но и самому португальцу вряд ли следует жаловаться.

Точно не нужно жаловаться и Маурицио Сарри в другом римском клубе. Хотя по ходу Меркато переходы "Лацио" даже заблокировали, и Клаудио Лотито пришлось вливать десять миллионов евро. Но в итоге все обошлось, и даже долгая сага вокруг Хоакина Корреа завершилась сделкой, пусть и не за 40, а за 30 миллионов.

Лотито завершил Меркато с плюсом в 13 миллионов. С новыми вингерами для Сарри в команде, в которой их почти не было - сказавшим, что вернулся домой Фелипе Андерсоном, сверхопытным Педро, сильным Дзакканьи из "Вероны" (трое вместе стоили менее 12-ти миллионов), юными талантами Ромеро и Моро. С новым разыгрывающим опорником типа Жоржиньо - Башичем из "Бордо". На смену сильно постаревшей и ушедшей легенде клуба Сенаду Луличу взяли Эльсеида Хюсая, отлично знакомого тренеру по "Наполи". А в центре обороны сейчас играют двое, а не трое, поэтому игроков достаточно.

Вопросы вызывает лишь атака после ухода Корреа и Кайседо. У Чиро Иммобиле в помощниках теперь лишь Ведат Мурики.

Меньше потерял и не приобрел

Очень мало потерял и "Наполи". Да ничего не потерял. Сам отпустил свободными агентами защитников Хюсая и Максимовича. В итоге не продал капитана Лоренцо Инсинье, у которого остался лишь год до окончания контракта. Удержал Костаса Маноласа, хотевшего домой, в Грецию, вновь удержал Калиду Кулибали. Хотя и не купил никого серьезного. Новый главный тренер Лучано Спаллетти заявляет, что его сразу же предупредили о таком развитии событий и он доволен тем, кто есть. Но игра с "фальшивой девяткой" уже во втором туре из-за проблем с форвардами говорит об обратном.

Поздний гол в Генуе вышедшего на замену настоящего форварда Петаньи спас его от аренды. Прямо после гола Спаллетти кричал ему: "Ты остаешься". Тому, кому еще в начале матча не доверял. А пришли в команду лишь мощный опорник Дзамбо-Ангисса из "Фулхэма" и защитник Жуан Жезус. Приход последнего, известного своими привозами - точно признак нежелания тратить деньги.

Много потеряли и много приобрели

Четко оценить Меркато "Интера" трудно. После продаж Хакими и Лукаку казалось, что команда разваливается, что финансовые проблемы вынудят продать и других лидеров. Что восполнить потерю бельгийца точно невозможно. Бешеная паника овладела болельщиками. Но в итоге эти потери, пусть и тяжелые, оказались последними. А вместо них подписаны новый правый латераль Дензел Думфриз, отлично игравший на Евро и подходящий по стилю (12.5 миллионов плюс бонусы), новые форварды Джеко и Корреа, один из лидеров "Милана" свободный агент Чалханоглу на смену Эриксену.

На счету Джеко и Корреа уже в двух первых турах три гола и ассист. Они показывают, что способны компенсировать голы Лукаку. Эдин заявляет, что чувствует себя так, будто играет в "Интере" долгие годы. А Хоакина специально требовавший его тренер Симоне Индзаги называет "вишенкой" на торте. Чалханоглу также забивал и ассистировал. Ну и костяк команды, чемпионской, умеющей побеждать, сохранился. При этом удалось завершить Меркато с 116-ю миллионами прибыли. Так что ясно, почему Генеральный директор Джузеппе Маротта признает, что было тяжело, но очень рад результату.

"Милан" также потерял двух заметных игроков. Лучшего игрока Евро Доннарумму и своего лучшего ассистента Чалханоглу. Обоих - свободными агентами. Многие жалеют о продаже норвежского вингера Хауге в Германию. Где он уже начал забивать. Заменой Хакану стал его дублер в предыдущем сезонe Диас, вновь взятый в аренду. Правый фланг атаки, слабое место команды, усилил опытный чемпион Европы, но не взрывной, скорее защитник, чем вингер Флоренци. Слева Леау и Ребич по-прежнему угрожают нестабильностью. То есть стартовый состав "россонери" ослабел.

Зато слабое место - скамья запасных - существенно усилилась. Наконец-то есть прямая замена левому защитнику. Есть и замена Франку Кесси - вернулся в команду такой же танк Бакайоко. Выкупленный Сандро Тонали обещает добавить, выкупленный Томори останется столпом обороны, Диас начал блестяще, есть подмена ему и три форварда. Причем, если взятый в Серии Б Жуниор Мессиаш и не раскрытый талант Пьетро Пеллегри - очень сомнительные аренды, то Оливье Жиру за миллион евро - супертрансфер. При частых травмах Златана Ибрагимовича помощь француза неоценима.

Меркато "Милана", несмотря на потраченные 72 миллиона, разочаровало, но ноты позитива есть. Томори, Диас, Жиру, скамейка. И Майк Маньян, чемпион Франции с "Лиллем" и вратарь сборной этой страны.

Проблемы "Аталанты" - центр обороны и скамья запасных - известны. Второе как раз усилили. Давиде Дзаппакоста куплен в "Челси" за девять миллионов и возвращается в родной клуб, который помнит шесть лет назад лишь аутсайдером. Он прикроет правого латераля Ханса Хатебура, перенесшего операцию. Слева Гозенсу также помогут - Джузеппе Пеццелла. Долгие просьбы Джан Пьеро Гасперини купить опорника в помощь Де Роону и Фройлеру увенчались приходом капитана АЗ Копмейнерса за 12 миллионов. А также нестабильная вратарская позиция усилена Хуаном Муссо, одним из лучших в лиге.

Впрочем, одна продажа негативно перекрывает эти приобретения. "Богиня" в кои-то веки нашла отличного центрального защитника. Кристиан Ромеро был признан лучшим в лиге в своём амплуа. И тут же выкуплен за 18 миллионов евро у "Ювентуса" и продан за 50 "Тоттенхэму". Зачем, если у "Аталанты" и без того годовая прибыль превышает 50 миллионов? Он сам заявлял, что хочет уйти, прогрессировать. Но неужели нельзя было удержать? И как заменят его арендованный у "Ювентуса" Демираль и юный талант из Вероны Ловато? Кроме того, Гасп ещё и не получил нового атакера, хотя просил.

Потеряли и не приобрели

У "Ювентуса" огромная проблема в центре поля, и там он активно искал двух игроков. Хотя и первого, чемпиона Европы Мануэля Локателли, удалось заполучить поздно, и по сложной системе аренд, обязательств выкупа и бонусов. А второй и вовсе не пришёл. "Бьянконери" не согласились платить 15 миллионов евро брутто зарплаты Миралема Пьянича. Упорные попытки закрыть "проект Роналду" без бухгалтерского убытка (для чего нужно было продать его за 29 миллионов) также отняли много сил и времени. И в итоге не удались. Даже в случае выплат всех бонусов итог будет "минус шесть".

Сама потеря лучшего бомбардира лиги сезона 2020/21 и его 29-ти голов очень тяжела. Посмотрим, восполнят ли её возвращение в аренду своего воспитанника Мойзе Кена и подписание юного бразильца Кайо Жорже, на борьбу за которого также потрачено много времени. В целом же первый Меркато нового спортивного директора Федерико Черубини, преемника и бывшего заместителя Фабио Паратичи, вышел неудачным. Серьёзные экономические проблемы клуба также отражались на нём, и акценты были расставлены неправильно.

52 миллиона чистого заработка включая экономию зарплат - замечательно, но от команды, еле зацепившей четвёртое место в предыдущем сезоне, ожидали тратить, а не зарабатывать.

Другие

Пока "Сассуоло" продавал Локателли, а также Марлона в "Шахтер", а его Гендир Джованни Карневале называл огромным достижением Меркато удержание Берарди, Бога и Скамакки, претенденты на его восьмое место усилились. "Сампдория" вчера подписала лидера атаки... самого "Сассуоло" Франческо Капуто. Очень сильный ход, хотя и 34-летний игрок в этом году страдал от травм. Также в последние дни взяты у "Ювентуса" защитник Драгушин и вингер Ихаттарен. Уход Тонелли и Капрари они должны компенсировать. С уходом опорника Янкто сложнее, но генуэзцы сбалансированы.

"Фиорентина" потеряла капитана Пеццеллу, Борха Валеро завершил профессиональную карьеру, Куаме ушёл в аренду, Франк Рибери ушёл. Но всё это по её плану. А подписан за 23 миллиона вингер Нико Гонсалес из "Штутгарта". Он уже начал отлично. В обороне взят в аренду Одриосола из "Реала", вернулся Настасич из "Шальке", в аренде опорник Лукас Торрейра из "Арсенала". Разумный Меркато. Как у "Болоньи", наконец-то нашедшей статусного форварда (не Супрягу). Марко Арнаутович вернулся в Европу из Китая. Хотя она продала "Арсеналу" звезду обороны Томиясу за почти 20 миллионов.

"Верона", потеряв одного из лучших вратарей лиги Сильвестри, лидера атаки Дзакканьи и Ловато, сделала все, что могла. Выкупила нескольких игроков, игравших за неё весной, арендовала Шутало, Фработту из Топ-клубов, а также известных форвардов Капрари и Симеоне.

"Кальяри" и "Торино", команды с амбициями, должны были усилиться после провального сезона. Но искали лишь аренды. Первые - Дальберта и Кевина Строотмана, под занавес добавив Кейту Бальде Диао и Грасси. Не впечатляет. Три бывших имени и бывший талант. А "Торино" и вовсе вызвал крайнее раздражение нового главного тренера Ивана Юрича, на камеру заявившего, что не ожидал такого аскетизма. Но в итоге он взял Побегу из "Милана" и Пьяцу из "Ювентуса", Брекало из "Вольфсбурга" и Прата из "Лестера". Сильно. Главные потери - первого вратаря Сиригу и защитника Льянко.

Отметим "Удинезе", заменившего Муссо Сильвестри, а проданного "Атлетико" Родриго Де Поля - никем. Кажется смертельным ударом. Но сезон он начал четырьмя очками в двух матчах. А заработал на трансферах 60 миллионов. "Дженоа" запаниковала после 0:4 в первом туре и взяла экс-игрока "Наполи" Максимовича, Кайседо и Фареса из "Лацио". Ещё до того взяла Сиригу, Ванхездена и Сальседо из "Интера". Имена. Впрочем, она уже давно берет имена, которые оказываются сбитыми летчиками. Как всегда, в первой команде слишком много игроков. Сейчас - 33.

Также отметим автора 20-ти голов за "Кротоне" в Серии А в предыдущем сезоне Симы Нванкво, перешедшего всего лишь в "Салернитану". В целом же она, другой новичок "Венеция", а также "Специя" брали кого попало. "Специя" взяла людей из Чемпионатов Словакии, Швеции, Греции, Дании, дубля "Браги". А также принадлежащих "Барселоне" (Рея Маная), "Аталанте" (Реца, Коваленко, Эбрима Колли), Бурабию из "Сассуоло", людей из "Тулузы", "Фиорентины", "Дженоа". Прошлогодний новичок лепит новую команду, будто он новичок сейчас. Удастся ли слепить?

Новичок "Эмполи" набирал ответственнее, таких известных игроков как Кутроне, Пинамонти, Луперто, Ди Франческо, Тонелли. Хаас из "Аталанты". С вкраплениями из Серии Б и Хорватии. И у него уже получилось построить команду, которая победила "Ювентус".