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Ювентус не может договориться с Дибалой о продлении контракта
Стороны не могут решить финансовую часть вопроса
"Ювентус" снова не договорился с форвардом Пауло Дибалой о продлении контракта, сообщает Calciomercato. Члены руководства "бьянконери" провели переговоры с агентом игрока. Стороны не смогли договориться.
Загвоздкой в переговорах является финансовый вопрос. Дибала хочет получать 10 млн евро в год. "Ювентус" не готов столько платить аргентинцу.
Действующий контракт 27-летнего нападающего с туринским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
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