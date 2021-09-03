Ювентус не может договориться с Дибалой о продлении контракта

"Ювентус" снова не договорился с форвардом Пауло Дибалой о продлении контракта, сообщает Calciomercato. Члены руководства "бьянконери" провели переговоры с агентом игрока. Стороны не смогли договориться.

Загвоздкой в переговорах является финансовый вопрос. Дибала хочет получать 10 млн евро в год. "Ювентус" не готов столько платить аргентинцу.

Действующий контракт 27-летнего нападающего с туринским клубом рассчитан до конца текущего сезона.