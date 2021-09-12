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Индзаги - после ничьей с Сампдорией: Это игра, в которой мы должны были и могли выигрывать
Коуч сожалеет, что его команда не победила
Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча 3-го тура Серии А с "Сампдорией" (2:2):
"Есть сожаления, потому что это игра, в которой мы должны были и могли выигрывать. Команда дважды выходила вперед, но затем ошибалась в простых моментах.
Мы играли против хорошей команды, которая была отлично организована. Еще мы сожалеем, что Сенси получил травму, и мы заканчивали матч вдесятером.
Было жарко, поле находилось не в лучшем состоянии, но я по-прежнему считаю, что мы хорошо сыграли против очень опасного соперника", – заявил Индзаги.
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