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Индзаги - после ничьей с Сампдорией: Это игра, в которой мы должны были и могли выигрывать

Италия
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Коуч сожалеет, что его команда не победила

Индзаги - после ничьей с Сампдорией: Это игра, в которой мы должны были и могли выигрывать

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Наставник "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий после матча 3-го тура Серии А с "Сампдорией" (2:2):

"Есть сожаления, потому что это игра, в которой мы должны были и могли выигрывать. Команда дважды выходила вперед, но затем ошибалась в простых моментах.

Мы играли против хорошей команды, которая была отлично организована. Еще мы сожалеем, что Сенси получил травму, и мы заканчивали матч вдесятером.

Было жарко, поле находилось не в лучшем состоянии, но я по-прежнему считаю, что мы хорошо сыграли против очень опасного соперника", – заявил Индзаги.

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В статье: Интер (Милан) Сампдория (Генуя) Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia

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